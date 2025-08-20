‘결혼’ 김종국, 62억 신혼집서 집들이? “안할 것…와이프 힘들어”

가수 겸 방송인 김종국(49)이 결혼 소식을 전해 연일 화제가 되고 있는 가운데, ‘집들이’와 관련한 과거 발언도 재조명되고 있다.
국내 OTT 플랫폼 웨이브는 지난 19일 공식 인스타그램 계정을 통해 “의미심장했던 김종국의 신혼집 준비, ‘미우새’ 김종국 결혼 잔소리 탈출!”이라는 글과 함께 영상을 게재했다.
영상은 지난 6월 29일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’ 449회 방송분을 편집한 것으로 김종국이 허경환, 조나단, 마선호와 시간을 보내는 모습이 담겼다.
해당 방송분에서 허경환은 식사 도중 “형님 최근 집 사지 않았나”라며 김종국이 62억 원의 서울 강남구 논현동의 고급빌라를 전액 현금으로 매입한 사실을 언급했다.
이어 허경환은 “진짜 많은 사람들이 ‘김종국 드디어 신혼집 준비하는구나’ 하더라”고 말했고, 김종국은 “그것도 맞는 얘기”라고 인정하며 “준비해야지”라고 답했다. 그러자 허경환은 “여자 친구 드디어 공개하는 거냐”고 물었고, 김종국이 “사람이 준비를 해야 결혼도 하지 않나”라고 했지만 “축하드립니다”라며 몰아가기 시작했다. 이에 김종국은 “하지 마”라며 “말 같지도 않은 소리 하고 있어, 몰아가기 하지 마”라고 경고했다. 이를 들은 허경환은 “이럴 땐 ‘아니야’라고 하는데 ‘하지 마!’ 이상하지 않나”라며 의문을 표했다.
이후 허경환은 김종국에게 “그럼 가상인데 만약에 결혼해서 집들이를 할 거 아닌가”라고 운을 뗐으나, 김종국은 바로 “안 할 건데?”라고 반응했다. 허경환은 “그 좋은 집 놔두고 왜 집들이를 안 하냐”며 이해하지 못하는 모습을 보였고, 김종국은 “와이프 힘들잖아”라며 배려심을 드러냈다. 이어 허경환이 “벌써 얘기된 거냐, 와이프가 안 한대?”라고 했으나, 김종국은 “개인적으로 집들이를 싫어해”라며 선을 그었다.
한편 김종국은 지난 18일 팬카페를 통해 결혼을 직접 발표했다. 그는 팬들에게 “결혼식은 가까운 시일에 가능한 한 그리 크지 않은 규모로 가족 친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르려고 한다”는 계획을 알려 화제를 모았다.
