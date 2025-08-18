양현석, 블랙핑크 플랜 직접 발표 “11월 앨범 발매 위해 노력”

양현석 YG 총괄 프로듀서가 트레저, 베이비몬스터, 블랙핑크의 새 앨범 소식을 직접 전했다.
18일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 올해 하반기 YG 아티스트들의 앨범에 관한 소식이 담긴 양현석 총괄 프로듀서 인터뷰 영상을 게재했다.
올해 데뷔 5주년을 맞이한 트레저는 오는 9월 1일 미니 3집 ‘러브 펄스’(LOVE PULSE) 발매를 앞두고 있다. 양 총괄은 “데뷔 시절 10대 중반에서 20대 초반이었던 트레저 멤버들이 어느덧 20대 초반에서 중반이 되며 모두 성인이 됐다, 지난 5년이 이들의 1막이었다면 이번 앨범은 2막의 시작이 될 것”이라고 전하며 글로벌 음악 시장 내 트레저의 더 큰 성장을 기대한다는 각오를 다졌다. 이번 타이틀곡은 레트로 디스코 펑크 장르의 ‘파라다이스’(PARADISE)다. 이와 함께 앨범에는 총 4곡이 수록됐다. 양 총괄은 “글로벌 투어를 앞두고 선보이는 앨범이기 때문에 팬들과 함께 교감할 수 있는 곡들로 앨범을 구성했다”라고 전했다.
베이비몬스터는 오는 10월 10일 미니 앨범으로 컴백한다. 최근 발표했던 ‘핫 소스’(HOT SAUCE)를 수록하지 않고, 신보의 4개 트랙을 모두 신곡으로 채운다. 타이틀곡은 ‘위 고 업’(WE GO UP)이다. 베이비몬스터가 더 높은 곳으로 비상하겠다는 각오가 담긴 힙합 기반의 강렬한 곡으로, 양 총괄은 “콘셉추얼한 뮤직비디오와 뮤직비디오에 준하는 높은 퀄리티의 안무 영상을 함께 공개하겠다”고 밝혔다. 양 총괄은 “내년 발매할 베이비몬스터의 신곡 녹음들까지 80~90% 정도 마쳤다”며 “차질 없이 팬 여러분을 자주 찾아뵙겠다”는 입장을 전했다.
또 블랙핑크의 새 앨범 소식도 이날 양현석 총괄 프로듀서를 통해 처음으로 공식화됐다. 양 총괄은 현재 “멤버들과 담당 프로듀서들 모두 열심히 준비하고 있다”며 “11월에는 앨범이 발매될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.
한편 해당 영상 말미, 트레저의 미니 3집 수록곡인 ‘에브리씽’(EVERYTHING) 안무 연습 영상이 깜짝 공개돼 글로벌 팬들을 놀라게 했다. 앨범 발표를 2주나 앞둔 상황에서 신곡과 안무를 선공개한 것은 YG에서 유례가 없는 일. 실제 안무 연습 영상에는 컴백을 앞두고 열심히 땀 흘리는 트레저의 모습이 고스란히 담겨 컴백에 대한 기대감을 높였다.
YG 측은 “이 영상은 공개를 목적으로 촬영된 것이 아니라 내부 기록용 자료로 의상 역시 멤버들의 사복인 것은 물론, 메이크업도 안 한 상태다, 아무런 촬영 장비 없이 휴대전화로 촬영한 영상”이라며 “팬들을 위한 깜짝선물인 만큼 좋게 봐주시길 기대한다”라고 전했다.
