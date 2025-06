ⓒ뉴시스

방시혁은 지난 15일 본인 소셜미디어에 “Congrats on your new voyage! @aoen.official”라고 적고 사진 한 장을 올렸다.사진 속 방시혁은 아오엔 멤버들과 함께 나란히 서서 다정한 포즈를 취했다.눈에 띄게 갸름해진 얼굴과 날렵한 턱선이 돋보였다.아오엔 멤버들도 캐주얼한 의상을 입고 댄디한 매력을 드러냈다.

최근 방시혁은 다이어트 성공 후 몰라보게 달라진 비주얼로 연일 화제를 모은 바 있다. 지난달 그룹 ‘세븐틴’(SVT)의 데뷔 10주년을 축하했으며, 지난 4월에는 그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)와 멋진 비주얼을 뽐냈다.지난 11일 첫 싱글 ’더 블루 선(The Blue Sun)‘을 발매하고 정식 데뷔했다.[서울=뉴시스]