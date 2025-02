최신 빌보드 ‘글로벌 200(미국 제외)’ 차트 또 1위

블랙핑크(BLACKPINK) 로제ⓒ News1

11일(한국 시각) 빌보드가 누리집에 올린 최신(2월 15일 자) 차트 예고 기사에 따르면 로제가 세계적 팝스타 브루노 마스와 호흡을 맞춘 곡 ‘아파트’는 미국 빌보드 ‘글로벌 200(미국 제외)’에서 1위를 차지했다. 이로써 로제는 이 차트에서 15주 연속 정상을 거머쥐었다.특히 로제는 직전 주까지 해당 차트에서 머라이어 캐리의 크리스마스 시즌송 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas Is You)와 최장 연속 1위 기록을 함께 갖고 있었는데, 이번 성적으로 단독 정상에 이름을 올려놓아 더욱 눈길을 끌고 있다.‘아파트’는 한국에서 널리 알려진 ‘아파트 게임’에서 착안한 곡이다. 경쾌한 사운드가 돋보이며, 브루노 마스가 참여해 완성도를 높였다.한편 로제가 속한 블랙핑크는 올해 완전체 활동과 월드 투어를 계획하고 있다.(서울=뉴스1)