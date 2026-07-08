[단독]엔비디아와 로봇동맹 LG전자, 피지컬AI 사업화에 운명 건다

엔비디아와 차세대 로보틱스 분야에서 동맹을 맺은 LG전자가 최고경영자(CEO) 직속 로보틱스사업센터를 신설하고 주요 보직자를 임명하며 피지컬 인공지능(AI) 사업화에 속도를 내고 있다. 차세대 먹거리로 부상하고 있는 피지컬 AI 분야 공급망에서 확실하게 입지를 굳히겠다는 전략이다.
7일 재계에 따르면 LG전자는 지난달 30일 신설한 CEO 직속의 로보틱스사업센터 산하의 로봇학습용 데이터팩토리 담당으로 박기범 LG CNS 정보기술연구소 소장을 선임했다. 로봇 등 피지컬 AI가 실제로 생산 및 서비스에 적용되려면 ‘현장 데이터’ 학습이 필수적이지만 아직까지 피지컬 AI를 위한 데이터양은 턱없이 부족하다. 업계에서는 피지컬 AI가 활용할 만한 데이터양이 오픈AI, 구글 등에서 개발한 대규모언어모델(LLM) 학습 데이터 대비 1% 수준이라고 보고 있다. 데이터팩토리는 이처럼 부족한 피지컬 AI 분야 데이터를 확보하기 위한 조직이다. 결국 향후 피지컬 AI의 승부처는 양질의 데이터를 누가 더 빨리 쌓느냐에 달려 있다는 판단에서다.
박 신임 담당은 LG CNS에서 신기술 연구개발 및 미래사업 발굴, 사업화 경험을 두루 갖춘 전문가로 제조·엔지니어링 솔루션, 스마트 소프트웨어 개발 등 LG CNS의 굵직한 사업을 이끌어 온 바 있다. 박 담당이 이끌게 되는 데이터팩토리 조직은 서울 서초구 LG전자의 양재R&D캠퍼스에 마련되는 휴머노이드 학습용 데이터팩토리에 자리 잡을 예정이다. 이 현장에서 LG전자의 홈로봇인 ‘클로이드’를 중심으로 다양한 로봇을 위한 현실 데이터를 수집하는 데 주력할 예정이다.
연내 가동 예정인 데이터팩토리는 지상 3층 총 6400평(약 2만 ㎡) 규모로, 국내에 이 정도 규모의 데이터팩토리를 구축하는 것은 LG전자가 처음이다. 중국에서는 로보틱스 기업 애지봇이 상하이에 약 4000㎡ 규모의 데이터 수집 슈퍼팩토리를 설립한 바 있다.
LG전자는 데이터팩토리 조직을 포함한 로보틱스사업센터에 전 계열사의 역량을 결집해 로봇의 ‘두뇌’와 로봇 하드웨어 등 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 계획이다. AI에서는 LG AI연구원이 LLM 모델인 ‘엑사원’을 확보하고 있으며, 하드웨어 분야에서는 로봇의 관절에 활용되는 ‘액추에이터’ 기술을 확보하고 있다.
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