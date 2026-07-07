HMM, 스페인~서아프리카 연결 신규 컨테이너 서비스 시작

HMM이 스페인과 서아프리카를 연결하는 신규 컨테이너 서비스 ‘MA2’를 시작한다고 7일 밝혔다. MA2 서비스는 대형선이 원양 항로의 거점(허브·Hub)을 맡고, 중소형 피더선(대형 선박이 내린 화물을 주변 항만에 운송하는 선박)이 주변 항만(스포크·Spoke)을 연결하는 이른바 ‘허브 앤 스포크(Hub & Spoke)’ 전략의 첫 번째 노선이다.
MA2는 HMM의 유럽 핵심 허브 터미널이 있는 스페인 알헤시라스에서 서아프리카 주요 항만을 연결하는 방식으로 운영된다. 총 5척의 피더선이 투입되며, 왕복 35일이 소요된다. 기항지는 알헤시라스 - 탕헤르(모로코) - 다카르(세네갈) - 테마(가나) - 레키(나이지리아) - 아비장(코트디부아르) 순이다.
이는 다양한 출발지와 목적지가 연결돼 화주에게 유연한 운송 경로를 제공할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 네트워크 다변화는 지난해 3월 최원혁 사장 부임 이후 HMM이 지속적으로 추진해 온 컨테이너 부문 경쟁력 강화 전략의 일환이다.
HMM은 피더선 도입도 추진하고 있다. 지난해부터 올해까지 22척의 새 피더선을 발주했으며, 중고선 매입 등을 포함해 총 27척의 피더선을 확보했다. HMM은 현재 보유한 초대형 선단과 연계해 효율성과 수익성을 극대화할 방침이다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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