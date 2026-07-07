경기~서울 출퇴근 빨라진다…준공영제 광역버스 5개 노선 신설

경기 이천·양주·용인·수원·의정부시와 서울을 잇는 준공영제 광역버스 5개 노선이 이달부터 새롭게 운행을 시작한다.
국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 준공영제 광역버스 노선을 확대해 경기도와 서울 주요 업무지구를 잇는 광역교통 서비스를 강화한다고 7일 밝혔다. 이를 통해 출퇴근 시간을 단축하고 대중교통 접근성을 높인다는 계획이다.
이달 13일에는 이천 부발읍∼잠실역 노선(3303)이, 30일에는 양주자이6·7단지∼강남고속터미널 노선(1407)이 운행을 시작한다. 이어 다음달 1일 용인 양지파인리조트∼서울역(4105), 3일 수원 남부차고지∼서울역(M5165), 31일 의정부 버들개∼광화문(1108) 노선이 차례로 운행을 개시한다. 연말까지 광명∼논현역, 용인∼서울역, 안성∼교대역, 부천∼양재역 4개 노선도 추가로 운행될 예정이다.
광역버스 준공영제는 민간 운수회사가 버스를 운행하되 중앙정부와 지방정부가 노선 인·면허와 관리 권한을 갖고 운영 비용 일부를 지원하는 제도다. 대광위는 지난해 지방정부 수요 조사와 타당성 검토를 거쳐 이번 5개 노선을 포함한 준공영제 신설 노선 9개를 확정했다. 대광위는 “노선별 이용 현황을 주기적으로 점검해 배차 간격을 조정하고 필요시 증차와 노선 효율화에 나설 것”이라고 했다.
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