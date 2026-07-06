삼계탕 한 그릇 1만8000원 시대… 고물가에 편의점 보양식 뜬다

본격적인 무더위가 시작되면서 초복(7월15일) 대표 메뉴인 삼계탕을 찾는 수요도 늘고 있다. 그러나 치솟는 외식 물가로 삼계탕 가격이 급등하자 소비자의 시선이 합리적인 가격대 상품으로 옮겨가고 있다. 이에 편의점 업계는 저렴하고 간편하게 즐길 수 있는 보양식을 앞다퉈 내놓으며 수요 선점에 나섰다.
6일 한국소비자원 참가격에 따르면 서울 지역 삼계탕 한 그릇의 평균 가격은 지난 5월 기준 1만8154원으로 전년 동월 대비 2.8% 올랐다. 서울 삼계탕 평균 가격은 2021년 1만4077원에서 2022년 1만4577원, 2023년 1만6423원, 2024년 1만7654원을 기록하며 꾸준히 상승세를 보이고 있다.
외식 전반의 물가 부담도 가중되고 있다. 국가데이터처가 2일 발표한 6월 소비자물가동향에 따르면 외식 물가지수는 전년 동기 대비 2.6% 상승했다.
이처럼 외식 부담이 커지면서 접근성이 뛰어난 편의점에서 합리적인 가격으로 보양식을 해결하려는 수요가 꾸준히 늘고 있다.
GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 장어와 오리 등 대표 보양 식재를 활용한 도시락과 삼각김밥, 간편식 상품을 선보인다고 6일 밝혔다.
‘이달의도시락 7월 복날편’은 민물장어와 훈제오리슬라이스를 메인으로 구성했으며, 복분자 소스를 바른 함박스테이크와 고추장마늘불고기를 함께 담았다. 장어와 오리를 함께 담은 프리미엄 간편식 ‘훈제오리&장어’도 선보인다. 해당 상품은 부드러운 계란말이 위에 민물장어 한 마리를 통으로 올리고, 140g의 훈제오리와 머스타드 소스를 함께 구성했다.
보양 식재를 활용한 삼각김밥 2종도 출시된다. ‘더큰 오리매콤양념구이’는 매콤한 고추장 양념에 버무린 오리 원육과 부추볶음밥 조합이며, ‘더큰 전복&내장볶음밥’ 삼각김밥은 잘게 썬 전복과 내장 소스를 활용했다.
BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 이색 보양 간편식 시리즈 6종을 선보인다. 대표 상품은 삼계탕을 햄버거로 재해석한 ‘보양 삼계 버거’다. 한방 풍미를 더한 닭가슴살 패티에 한방소스와 마요네즈, 양상추를 더해 삼계탕의 맛을 햄버거에 담아냈다.
이밖에도 국내산 인삼 추출물로 맛을 낸 삼계밥에 닭가슴살 토핑을 담아낸 ‘보양 삼계 삼각김밥’과 닭가슴살, 버섯, 은행 등과 장어 구이를 함께 담은 ‘보양 장어 삼계밥’, 특제 소스를 입혀 구워낸 장어 한 마리를 통째로 올린 ‘보양 장어 한마리 정식’ 등을 선보인다.
훈제오리를 활용한 상품도 마련했다. ‘보양 단호박 훈제오리’는 훈제오리와 단호박을 매콤달콤한 청양유자 소스에 찍어먹는 보양 메뉴다. ‘보양 훈제오리 겨자마요 샌드’는 훈제오리에 알싸한 겨자마요 소스를 더하고 양상추를 풍성하게 넣은 샌드위치다.
이마트24는 일본의 대표적인 가정식인 ‘지라시스시’에서 착안해 장어를 메인으로 한 ‘장어 지라시스시 도시락’을 선보인다. ‘흩뿌리다’라는 뜻의 일본식 요리인 지라시(ちらし)스시를 모티브로 한 상품으로, 초밥밥 위에 장어를 비롯해 오징어, 새우, 날치알, 적초생강, 생와사비 등을 푸짐하게 담았다.
‘민물장어김밥’은 두툼한 민물장어, 달콤한 일본식 계란말이, 아삭한 오이로 구성된 김밥이다. 전문점의 장어덮밥처럼 와사비, 생강절임을 곁들여 먹을 수 있으며, 한입에 간편하게 즐길 수 있게 김밥 형태로 만든 것이 특징이다. 이와 함께 삼계탕 간편식 통닭다리삼계탕도 오는 10일 출시한다.
업계 관계자는 “외식 물가가 치솟으면서 합리적이고 간편한 방식으로 여름철 보양식을 즐기려는 수요가 지속해서 늘고 있다”며 “이 같은 흐름을 반영해 장어와 오리 등 대표 보양 식재료를 간편한 형태의 상품으로 선보이게 됐다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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