“또 오르기 전에 사놓자”…환율 하락에 달러예금 늘어

크게보기 7일 오전 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러를 정리하고 있다. 이날 한국은행에 따르면 4월 외환보유액은 4278억8000만 달러로 전월(4236억6000만 달러)보다 42억2000만 달러 증가했다. 지난 3월에는 39억7000만 달러가 줄어들었지만 한 달 만에 반등했다. 2026.05.07. 서울=뉴시스

국내

시중은행의 달러 예금이 늘어난

것으로 나타났다.

미국-

이란 간 종전 협상에 외국인 자금의 국내 증시 유입 등 영향으로 원-달러 환율이 하락하자 투자자들이 향후 환율 상승을 노리며 달러 예금을 늘린 것으로 보인다.

8일 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협은행 등에 따르면 이들 5대 은행의

7일

달러 예금 잔액은 677억 달러(약 99조6341억 원)로, 전월 말(

626억 달러) 대비 8% 늘었다. 원-달러 환율이 1462.8원으로 내린 4일 하루에만 37억 달러가 불어나며 일일 기준 연중 가장 높은 상승폭을 보였다.

기업이 맡긴 달러 예금이 개인보다 빠르게 늘었다. 기업 달러 예금 잔액은 517억 달러로, 전월 말 대비 7.6% 증가했다. 이 기간에 개인 달러 예금(130억 달러)은 1.9% 늘었다.

원-달러 환율이 한때 1440원대까지 내리면서 투자자들은 달러 매수에 나서는 모습이다. 원-달러 환율이 1500원을 넘어섰던 3월에 비해 달러값이 싸졌다고 판단한 투자자들이 향후 상승을 예상했다고 볼 수 있다.

다만 이날 원-달러 환율은 전날보다 17.7원 오른 1471.7원(주간 종가 기준)에 거래를 마쳤다. 환율은 4.5원 오른 1458.5원으로 출발한 뒤 점차 상승 폭을 키웠다. 간밤 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 무력 충돌을 벌이면서 종전 기대가 후퇴한 점이 시장에 영향을

미쳤다.

코스피는 전날보다 0.11% 오른 7,498.00에 장을 마치며 4거래일 연속 상승했

다.

코스피가 사상 최고치 기록을 세운 가운데, 외국인은 코스피에서 5조6049억 원어치 순매도했다. 외국인이 국내 주식을 팔면 매도 대금을 달러로 바꿀 가능성이 크기 때문에 환율 상승(원화 가치 하락) 요인이 된다.