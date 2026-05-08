코스피, 상승 반전해 7500선 목전 마감…또 사상 최고치

중동 지역 긴장 고조에 하락 출발한 코스피가 기어이 상승 전환하며 사상 최고치 랠리를 이어갔다. 4거래일 연속 랠리를 펼친 지수는 이제 종가 기준 7500선을 눈앞에 두게 됐다.
8일 코스피는 전일 대비 7.95포인트(0.11%) 오른 7498.00에 거래를 마쳤다. 종가 기준 최고치다.
이날 136.11포인트(1.82%) 하락 출발한 지수는 장 초반 낙폭을 2% 넘게 확대하기도 했지만 오후 들어 낙폭을 축소했고 오후 2시23분께 강보합권으로 올라서더니 개장 30분여를 남겨두고 본격적으로 상승 전환하며 한때 7500선을 회복하기도 했다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱이 쉬어가는 흐름을 보였지만 현대차그룹주가 강세를 나타냈고 개인 투자자들의 매수세가 4조원 넘게 유입된 점이 지수에 힘을 실었다.
이경민 대신증권 연구원은 “국내 증시도 최근 가파른 상승세 이후 차익 매물이 출회되는 양상”이라면서 “그중 외국인 투자자는 대형 전기,전자 업종을 중심으로 순매도를 확대했다”고 설명했다.
이 연구원은 “반도체가 쉬어가는 사이 로봇·소외 업종으로 순환매가 이어졌다”고 평가했다.
이날 유가증권시장에서는 개인과 기관이 각각 3조9562억원, 1조5477억원어치를 쓸어담았다. 반면 외국인은 5조5934억원어치를 순매도했다.
업종별로는 IT 서비스(4.34%), 음식료·담배(2.69%), 운송·창고(2.37%), 유통(2.21%), 운송장비·부품(1.81%), 부동산(1.81%) 등이 상승했다. 반면 기계·장비(-3.46%), 일반서비스(-3.00%), 건설(-2.15%) 등은 하락했다.
시가총액 상위 종목들은 희비가 엇갈렸다. 삼성전자는 3000원(1.10%) 내린 26만8500원에 마감한 반면 SK하이닉스는 장중 상승 전환해 1.93% 올랐다. 그외 현대차가 로보틱스 사업 기대감에 7% 넘게 급등했고 기아(4.38%), 삼성물산(4.32%) 등이 강하게 상승했다. 반면 HD현대중공업(-5.05%), 두산에너빌리티(-4.99%) 등은 부진했다.
코스닥 지수는 8.54포인트(0.71%) 오른 1207.72에 마감했다.
코스닥 시총 상위 종목 중에서는 레인보우로보틱스(12.48%), 코오롱티슈진(11.52%) 등이 큰 폭으로 급등했고 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 주성엔지니어링, 이오테크닉스 등이 2~3%대 강세를 보였다. 알테오젠(-4.49%), 에코프로(-2.94%), HLB(-2.18%) 등은 내렸다.
댓글 0