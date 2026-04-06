‘1인 창조기업’ 116만개 넘어서…전자상거래가 28%

국내 1인 창조기업 수가 116만 개를 넘어선 것으로 조사됐다. 1인 창조기업은 창의성과 전문성을 기반으로 상시 근로자 없이 운영되는 1인 또는 5인 미만 공동사업자를 뜻한다.
중소벤처기업부가 6일 발표한 ‘2025년 1인 창조기업 실태조사’에 따르면 2023년 기준 1인 창조기업 수는 116만2529개로 전년(100만7769개) 대비 15.4% 증가했다.
업종별로 보면 전자상거래업이 32만4637개로 전체의 27.9%를 차지했다. 이어 제조업(24만5976개), 교육 서비스업(19만8376개), 전문·과학 및 기술 서비스업(12만9614개) 순이었다. 지역별로는 경기 34만1924개(29.4%), 서울 26만1563개(22.5%)로 전체의 절반 이상을 차지했다.
매출과 수익성도 개선됐다. 기업당 평균 매출액은 2억6640만 원으로 전년(2억3600만 원)보다 12.9% 증가했다. 당기순이익은 3620만 원으로 전년(3480만 원)보다 4.0% 늘었다.
창업 후 처음 매출이 발생하기까지 걸리는 기간은 평균 2.6개월로 나타났다. 손익분기점 도달까지는 평균 29.8개월이 소요됐다.
대표자 평균 연령은 55.1세로 조사됐다. 기업 형태는 개인사업체 비중이 85.8%로 법인기업(14.2%)보다 높았다. 주요 거래처로는 ‘개인 소비자’가 78.0%로 가장 많았고, ‘기업체’ 19.1%, ‘정부·공공기관’ 2.4% 순이었다.
창업 동기로는 ‘더 높은 소득’이 40.0%로 가장 높았고, ‘적성과 능력 발휘’(36.5%), ‘생계 유지’(14.5%) 등 순이었다. 창업 준비기간은 평균 13.1개월으로 나타났다.
김다연 기자 damong@donga.com
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