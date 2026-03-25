롯데百 잠실점, ITZY 유나 첫 솔로 팝업스토어 운영… K팝 팬덤 공략

롯데백화점이 오는 30일까지 잠실점 2층 K-패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’에서 걸그룹 ITZY(있지) 유나의 첫 솔로 앨범 발매 기념 팝업스토어를 단독 운영한다고 25일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 ‘Ice Cream’ 앨범 콘셉트를 공간 전반에 반영했으며, 앨범 6종을 비롯해 포토카드, 키링, 티셔츠, 스크런치, 팔찌 등 팬덤 수요를 겨냥한 다양한 MD 상품을 선보인다. 방문객에게는 엽서 2종을 증정하며, SNS 인증이나 구매 금액 및 아이템에 따라 포토카드 등 추가 혜택을 제공한다.
롯데백화점은 이번 팝업스토어를 통해 단순 쇼핑객 뿐 아니라 K팝 팬덤을 중심으로 한 높은 집객 효과를 기대하고 있다. 롯데백화점 관계자는 “앞으로도 잠실점 키네틱 그라운드를 K-콘텐츠를 경험할 수 있는 공간으로 확대해 다양한 콘텐츠를 선보일 계획”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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