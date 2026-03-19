최가온·김상겸·유승은까지… 롯데, ‘역대 최고성적’ 스키·스노보드 선수단 격려

롯데는 대한스키·스노보드협회와 함께 19일 시그니엘 서울에서 스키·스노보드 국가대표단 격려 행사를 개최했다고 밝혔다. 행사는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 뛰어난 성적을 거둔 선수단과 지도자의 노고를 치하하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 신동빈 롯데 회장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 유승민 대한체육회장, 최홍훈 대한스키·스노보드협회장 등 주요 인사가 참석했다. 또한 최가온, 김상겸, 유승은 선수 등 국가대표 선수단 및 지도자, 협회관계자 등 총 130여 명이 함께 자리했다.
이날 대한스키·스노보드협회는 우수한 성과를 거둔 선수 및 지도자에게 총 8억6000만 원의 포상금과 기념품을 전달했다. 금메달을 획득한 최가온 선수에게는 3억 원을 수여했으며, 은메달과 동메달을 획득한 김상겸 선수와 유승은 선수에게는 각각 2억 원과 1억 원을 전달했다.
또한 6위를 기록한 이채운 선수에게도 1000만 원의 포상금을 지급했으며, 현장에서 헌신해 온 스노보드 하프파이프·빅에어와 알파인 종목 지도자에게도 총 2억5000만 원의 포상금이 주어졌다.
특히 신 회장은 이번 행사에서 선수들에게 특별 포상금도 전달했다. 특별포상금은 신 회장의 사재로 마련했으며, 대한민국 최초로 동계올림픽 설상 종목에서 금메달 획득한 최가온 선수에게는 1억 원을 수여했다. 아울러 김상겸, 유승은 선수에게 각각 7000만 원과 3500만 원의 특별 포상금을 전달했다.
이번 동계올림픽에서 대한민국 스키·스노보드 선수단은 설상 종목 사상 첫 금메달을 포함해 총 3개의 메달을 획득하며 역대 최고 성적을 거뒀다. 이러한 성과의 배경으로 선수와 지도자들의 노력과 함께 2014년부터 이어진 롯데의 지속적인 지원이 주목을 받았다. 롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡아 스키와 스노보드 종목 육성을 위해 300억 원 이상을 지원해 왔다. 평창 동계올림픽 지원금을 포함하면 800억 원의 투자를 이어오고 있다.
특히 신동빈 롯데 회장은 2014년부터 2018년까지 협회장을 맡아 재임 기간 유망주 발굴부터 국가대표 육성까지 체계적인 시스템을 구축했다. 신 회장은 이러한 공로를 인정받아 지난 1월 대한체육회로부터 감사패를 수여받기도 했다.
신 회장은 “불모지로 여겨졌던 설상 종목에서 어려움을 이겨내고 금, 은, 동메달을 획득하며 국제 무대에서 저력을 보여준 우리 선수들이 정말 자랑스럽다”며 “선수들의 기량 향상 및 유망주 발굴 등 스키와 스노보드의 저변 확대를 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.
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