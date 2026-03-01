아워홈-갤러리아 백화점… 한화 AI 기술-로봇 도입

  • 동아일보

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한화그룹 테크와 라이프 솔루션이 부문 간 협업을 통해 신사업 개발에 착수한다고 16일 밝혔다.

단체급식과 식자재 유통 등에 주력하고 있는 아워홈은 일부 사업장에 한화비전의 인공지능(AI) 기술을 시범 도입(사진)할 예정이다. 이를 통해 안전 사고를 예방하고 식품 위생 및 품질 관리, 효율적인 식자재 공급 등에 활용한다.

유통과 호텔 사업장에서도 첨단 기술을 활용한 ‘맞춤형 서비스’ 도입을 추진한다. 갤러리아백화점에는 AI 카메라를 통해 매장 혼잡도와 고객 선호 등을 분석해 운영 효율을 끌어올릴 계획이다. 각 사 식음료(F&B) 부문에서는 한화로보틱스의 협동로봇 활용을 확대할 방침이다.

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김다연 기자 damong@donga.com
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