“기업용 AI 공략 속도” 삼성SDS-LG CNS, 구글과 협력 확대

삼성SDS와 LG CNS가 각각 구글 클라우드와의 협력을 확대하며 기업용 인공지능(AI) 시장 공략에 속도를 내고 있다. 생성형 AI를 실제 업무에 적용하는 ‘인공지능 전환(AX)’ 수요가 늘면서 글로벌 빅테크와 국내 정보기술(IT) 서비스 기업 간 협업 구도가 빠르게 자리 잡는 모습이다.
삼성SDS는 23일 미국 라스베이거스에서 열린 ‘구글 클라우드 넥스트 2026’에서 구글 클라우드와 AI·클라우드·보안 분야 사업 협력 확대를 위한 전략적 파트너십을 발표했다고 밝혔다. 양 사는 공공·금융 등 규제가 강하고 높은 보안이 요구되는 산업을 중심으로 AI·클라우드 사업 기회를 발굴할 계획이다. 특히 구글의 분산형 클라우드(GDC)를 활용해 데이터 주권과 규제 대응 역량을 강화하고, 제미나이 엔터프라이즈 기반 ‘에이전틱 AI’ 솔루션을 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)을 통해 통합 제공하는 방안을 추진 중이다.
LG CNS는 같은 행사에서 ‘구글 클라우드 올해의 파트너 2026’ 한국 부문에 선정돼 구글 생태계 내 핵심 파트너로서 입지를 재확인했다. LG CNS는 구글의 AI 제미나이와 기업용 AI 플랫폼 버텍스 AI를 기반으로 제조, 금융, 유통, 공공 등 다양한 산업에서 수백 건의 AI 서비스를 구축했다. 특히 아시아·태평양과 미주 지역을 중심으로 기업 전반의 AX를 지원하며 글로벌 사업 확장에도 속도를 내고 있다.
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