강동구도 집값 하락 전환…강남3구·용산 3주째 내림세

서울 강동구 고덕동 고덕그라시움에서는 이번 주 한 매수인이 전용면적 84m2를 23억3000만 원에 매매 약정을 체결하고 토지거래허가를 신청했다. 지난해 10월 최고가인 26억 원에 거래된 이후 24억9000만∼25억4000만 원 선에서 거래되다가 23억 원대까지 떨어졌다. 인근 공인중개사사무소 관계자는 “2월 말부터 최고가 대비 3억∼4억 원 낮춘 거래가 이뤄지고 있다”며 “저렴하게 나온 다주택자 급매물 위주로 거래가 이미 이뤄졌다”고 했다.
서울 강남 3구(서초구, 강남구, 송파구)와 용산구에 이어 강동구도 아파트 가격이 하락으로 전환했다. 강남의 아파트값 하락세가 인접 지역으로까지 번지는 분위기다. 강남 3구는 하락폭을 더 키우며 가격을 낮춘 거래가 이어졌다.
●강남 3구·용산구 3주 연속 하락, 강동구 하락 전환
12일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향(9일 조사)에 따르면 서울 강동구는 전주(0.02%)보다 0.01% 내리며 하락 전환했다. 강동구 아파트 가격이 하락으로 돌아선 건 한국부동산원 통계 기준 56주 만이다. 강남구(―0.07→―0.13%), 송파구(―0.09→―0.17%), 서초구(―0.01→―0.07%)는 낙폭을 키웠다. 용산구도 0.03% 떨어지며 하락세를 이어갔다. 동작구(0.01→0.00%)는 보합 전환했고, 강북권 한강벨트 지역인 성동구(0.18→0.06%)와 마포구(0.13→0.07%)는 상승폭이 줄어들었다.
강남권에서는 다주택자 급매물을 중심으로 최고가 대비 10% 넘게 하락한 매물들이 많았다. 서초구 잠원동 메이플자이 전용면적 84m²는 49억5000만 원에 매물이 여러 건 올라와 있다. 당초 55억 원에 내놨다가 팔리지 않자 호가를 내린 매물들이다. 지난해 11월 거래된 최고가 56억5000만 원보다 7억 원이나 낮아졌다. 인근 공인중개사사무소 관계자는 “한 달 사이 10건 이상 거래가 이뤄졌지만, 여전히 팔리지 않는 다주택자 매물이 쌓여 있다”고 했다.
반면 15억 원 이하 아파트가 많은 지역에서는 오히려 상승폭이 확대됐다. 성북구는 이번 주 0.27% 오르며 전주(0.19%) 대비 오름폭이 0.08%포인트 커졌다. 중구(0.27%), 서대문구(0.26%), 동대문구(0.22%), 강서구(0.25%), 구로구(0.17%), 관악구(0.15%) 등도 직전 주 대비 상승폭이 확대됐다.
●초고가 주택·비거주 1주택 보유세 강화 시사
서울 아파트 매물은 계속해서 늘어나는 추세다. 부동산 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 이재명 대통령이 다주택자 양도세 중과 방침을 밝히기 전인 1월 22일 5만6216건에서 12일 7만6638건으로 36.3% 늘어났다. 성동구(84.5%), 강동구(67.4%), 송파구(64.7%), 동작구(63.1%), 마포구(52.9%) 순이었다. 강남구 매물은 32.5% 늘어난 1만44건으로 1만 건을 넘겼다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남발 가격 조정 흐름이 한강벨트와 인접 주요 자치구로 확산되는 양상이지만, 중저가 아파트 밀집 지역은 실수요 유입이 꾸준해 가격이 유지되고 있다”고 했다.
이날 김윤덕 국토교통부 장관은 초고가 주택과 비거주 1주택에 대한 보유세 강화 방침을 시사했다. 김 장관은 “똘똘한 한 채 문제도 있고, 비거주 1주택을 포함해 강력한 정부 대책이 있어야 한다고 생각한다”며 “지금 (대책을) 준비하고 있다”고 했다. 장기보유 특별공제 제도에 대해서 김 장관은 “집값이 그렇게 많이 올랐는데, 그분들이 낸 세금을 월급쟁이들이 낸 세금과 비교하면 말이 안 되는 수준”이라며 “전체적으로 세제를 손질해야 할 것”이라고 했다.
