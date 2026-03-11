정부, ‘농업·농촌 AI 대전환’ 발표…‘스마트 농촌생활권’ 100곳 이상 조성

중소 농가가 인공지능(AI)를 이용해 자동으로 농사를 지을 수 있는 보급형 스마트팜 모델이 개발된다. 올해 하반기(7~12월) 발사될 농림 위성의 정밀 관측 정보를 AI를 활용한 수급 예측에 쓴다.
11일 농림축산식품부는 이 같은 내용의 ‘농업·농촌 인공지능 대전환(AX) 전략’을 발표했다. 이번 전략은 △농업 생산성 혁신 △농식품 유통구조 고도화 △농촌 주민 삶의 질 개선 △AX 생태계 기반 조성 등 4대 분야, 13대 과제를 중심으로 추진된다. 정부는 AI 이용을 늘려 농가 생산성을 30% 높이고 노동력은 10% 줄인다는 목표를 제시했다.
경영 규모와 여건에 상관 없이 모든 농가가 AI를 활용할 수 있는 환경을 조성한다. 자본이 부족한 중소 농가도 쉽게 일손을 덜 수 있도록 보급형 모델을 개발한다. 땅갈기부터 수확까지 모든 단계에서 로봇과 드론을 사용할 수 있는 노지 무인 자율화 프로젝트를 추진한다. 작은 규모로 농사를 짓는 농업인들도 자동으로 온·습도를 조절하거나 제초하는 등 편의가 높아질 것으로 기대된다.
AI를 이용해 유통구조를 고도화한다. 올 하반기 발사 예정인 농림 위성을 통해 주요 농작물의 재배면적 정보를 수집하는 등 AI 기반 수급 예측 모델을 구축해 가격 안정성을 높인다. 소비자들은 하반기 시범 출시되는 ‘알뜰소비정보’ 애플리케이션(앱)을 통해 농산물 가격을 비교할 수 있다.
2030년까지 농촌 주민이 일상에서 AI 서비스를 이용할 수 있는 ‘스마트 농촌생활권’을 100개 이상으로 늘린다. 인구감소지역 84개 시군에 1개 이상 구축한다는 구상이다. 주민들이 원할 때 운행하는 ‘수요응답형 교통수단’을 비롯해 돌봄, 폐기물 수거 등 농촌 생활 전반에 AI가 활용된다.
