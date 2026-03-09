LGU+, 퓨리오사 손잡고 보안 특화 기업용 ‘소버린 AI’ 만든다

LG유플러스가 인공지능(AI) 반도체 설계(팹리스) 기업인 퓨리오사AI와 손잡고 보안에 특화한 기업용 ‘소버린(Sovereign) AI 어플라이언스’를 개발한다. 외부 클라우드 없이 독자적인 AI를 구축해 공공, 의료 등 보안 민감 시장을 선점하겠다는 전략이다.
두 회사는 4일(현지 시간) ‘모바일월드콩그레스 2026(MWC26)’ 전시장에서 AI 인프라 협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 공동 개발할 어플라이언스는 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 일체형 장비로, 기업 내부 서버에서만 데이터를 처리하는 독립형 AI 인프라다. LG유플러스 기업용 AI 플랫폼, LG AI연구원의 초거대 AI ‘엑사원4.0’, 퓨리오사AI의 2세대 AI 반도체(NPU) ‘레니게이드’가 탑재된다.
글로벌 AI 추론 시장은 클라우드·AI 모델·칩을 묶어 파는 빅테크의 폐쇄적 독식 구조로 굳어지고 있다. 이번 협력은 토종 AI 모델과 맞춤형 AI 반도체를 결합해 독자 추론 생태계를 구축한다는 점에서 의미를 지닌다. 외부망 접속이 제한되는 공공, 국방, 금융, 의료 등 보안 민감 산업군에 최적의 대안으로 꼽히고, 기존 그래픽처리장치(GPU) 대비 전력 소모를 대폭 줄인 퓨리오사AI 칩 덕에 전력난 해소와 비용 절감 효과도 기대된다.
백준호 퓨리오사AI 대표는 “(AI 생태계 확산을 위해선) AI 모델 단계부터 좋은 인프라가 확보돼야 한다”며 “이번 협력이야말로 한국이 어떻게 AI 생태계를 확장할 수 있을지를 보여주는 청사진”이라고 강조했다. 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 “성능뿐 아니라 보안과 운영 안정성을 갖춘 하이브리드 AI 인프라를 준비하겠다”고 말했다.
