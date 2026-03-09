‘술타기’ 의심 이재룡 “소주 4잔 먹고 몰았다” 음주운전 시인

서울 강남에서 음주운전을 하다가 경찰에 검거된 배우 이재룡 씨(62)가 음주운전 사실을 시인했다.
9일 경찰 등에 따르면 이 씨 측은 사고 다음 날인 7일 경찰 조사에서 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’는 취지로 진술했다.
앞서 이 씨는 6일 오후 11시경 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 잇달아 들이받은 후 별다른 조치를 하지 않고 달아난 혐의를 받고 있다. 이 씨는 사고 후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 경찰에 붙잡혔다.
검거 당시 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허정지 수준이었으나 이 씨는 당시 조사에서 ‘지인의 집에서 술을 마신 것’이라며 운전할 때는 음주 상태가 아니었다는 취지로 혐의를 부인했었다.
이 씨는 2003년 3월에도 강남구 청담동에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 또 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 입건됐으나 그해 8월 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.
