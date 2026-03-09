‘알파고 대국 이후 10년’ 이세돌, 바둑 AI 직접 개발해 다시 붙었다

이세돌 9단이 구글 딥마인드가 개발한 바둑 AI ‘알파고’와의 대국 이후 10년 만에 다시 바둑 AI를 마주했다. 다만 AI와의 대결이 아니라, 이날은 바둑 AI모델을 만들어보는 실험을 선보였다.
9일 국내 AI 운영체제(OS) 개발 기업 인핸스는 서울 포지즌스 호텔 아라홀에서 이세돌 9단과 ‘AI 협업 시대’를 선언하는 행사를 개최했다. 이번 행사는 2016년 이세돌 9단과 알파고의 대국이 열렸던 동일한 장소에서 10년 만에 개최됐다.
이 9단이 “어린 학생들을 대상으로 하는 바둑 AI를 만들어보고 싶다”고 하자 인핸스 AI OS는 마치 기획자처럼 이 9단이 언급한 프로그램의 요구사항과 화면 구성, 제약 조건 등을 정리해서 보여줬다. 이후 여러 단계의 리서치를 통해 약 25분 만에 바둑 교육 AI를 개발했다. 마치 프로젝트를 진행할 때 기획자(PM), 디자이너가 협업하는 것처럼 AI OS가 필요에 따라 여러 에이전트를 호출하면 이들이 협업을 통해 함께 결과물을 만들어내는 식이었다. 이 모든 과정은 이 9단의 음성 명령에 따라 수행됐다.
그렇게 만들어진 AI와 짧은 대국 시연에도 나선 이 9단은 “알파고 이후 10년 만에 저같은 문외한도 (AI 모델을) 직접 만들 수 있는 게 정말 신기하다”며 “(인핸스 AI OS로 개발된 바둑 AI가) 현재 개발된 최상위 AI 정도까지는 아니지만 사람을 이길 수 있는 수준”이라고 평가했다.
인핸스는 지난해 5월 방산 AI 기업 팔란티어의 ‘스타트업 펠로우십’에 유일한 한국 기업으로 선정됐다. 이날 행사는 앤스로픽, 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여했으며, 행사는 유튜브 실시간 생중계로 동시 송출됐다.
