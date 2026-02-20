장애인기업 차별철폐연대, 장애인기업 제도 개선 촉구 목소리

장애인기업 단체들이 장애인기업 제도 개선을 위해 목소리를 모았다.
장애인기업 차별철폐연대를 비롯한 장애인기업 단체들은 지난 10일 오후 광주광역시 교육청 2층 상황실에서 마스크 5만 장 기부식을 진행했다.
이 자리에서 장애인기업 단체들은 장애인기업 차별 해소와 공공 판로 확대를 강조했다. 장애인기업 차별철폐연대 조영환 위원장은 브리핑을 통해 “기술과 가격 경쟁력을 갖춘 장애인기업이 설계 단계부터 배제되는 사례가 반복되고 있다”며 제도 개선 필요성을 제기했다.
이어 “복지 지원만으로는 장애인의 생존권을 지킬 수 없다”며 “장애인기업이 공공 시장에 참여할 수 있도록 법과 제도가 바뀌어야 한다”고 말했다.
한국장애경제인협회 고동일 회장은 교육청을 비롯한 공공기관이 장애인기업의 물품·용역·공사 참여 기회를 확대해 줄 것을 요청했다. 또한 광주광역시 장애인권익협회 김선욱 회장은 “지역 기반 일자리 창출이 장애인과 노인 복지의 핵심”이라며 행정기관의 협력을 강조했다.
광주광역시교육청 이정선 교육감도 “학생 보호와 더불어 장애인 졸업생 취업 지원에도 힘쓰겠다”고 입장을 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
