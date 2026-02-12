농협중앙회, 전무이사에 박서홍·상호금융대표에 윤성훈 선임

농협중앙회가 신임 전무이사와 상호금융대표이사를 선임했다.
농협중앙회는 12일 임시대의원회를 열고 전무이사에 박서홍 현 농협경제지주 농업경제대표이사를, 상호금융대표이사에 윤성훈 전 농협중앙회 상호금융기획본부 상무를 각각 선임했다고 밝혔다. 이번에 선임된 두 임원의 임기는 2년이다.
박서홍 신임 전무이사는 농협중앙회 전남본부장과 농협경제지주 식품가공본부 상무, 농업경제대표이사 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 농축산물 유통 구조 개선과 상생적 노사관계 구축 등 농협의 주요 현안을 이끌어온 인물로 현장과 중앙 조직을 아우르는 실무 경험을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 농협 구조 혁신과 조직 체질 개선을 추진할 적임자로 꼽힌다.
윤성훈 신임 상호금융대표이사는 농협 내 대표적인 상호금융 전문가로 평가된다. 농협중앙회 상호금융기획본부 상무를 비롯해 NH농협은행 NH카드 분사장, 농협중앙회 경북본부장 등을 역임했다. 디지털 전환과 자산 건전성 관리, 사업 경쟁력 강화 등 상호금융 부문의 핵심 과제를 안정적으로 추진할 인물로 기대를 모으고 있다.
