매일유업, ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 9년 연속 1위 선정

매일유업이 ‘2026년 한국에서 가장 존경받는 기업’ 조사에서 국내 유가공 부문 최초로 9년 연속 1위에 선정됐다고 11일 밝혔다.
‘한국에서 가장 존경받는 기업’는 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관으로 진행되고 있으며, 기업의 총체적 경영혁신 노력과 성과에 대해 종합적으로 진단 평가하는 국내 유일의 조사이다. 기업 전반의 가치를 종합해 평가함으로써 이해관계자들로부터 신뢰와 존경을 받을 수 있는 바람직한 기업의 방향을 제시하는 것이 목적이다.
매일유업은 지난 2018년 처음으로 유가공 부문 1위에 선정된 이후 올해까지 9년 자리를 지키고 있다. 특히 올해는 조사대상 산업을 통틀어 상위 30대 기업을 선정하는 ‘All Star 30’에도 이름을 올렸다.
매일유업은 ‘단 하나의 생명도 소중하다’라는 기업 철학을 바탕으로 꾸준히 전개해 온 사회공헌 활동에서 높은 점수를 받았다. 대표적인 활동으로는 1999년부터 27년간 이어온 국내 유일의 선천성 대사이상 환아를 위한 특수분유(8종 12개) 생산, 선천성 대사이상 질환을 알리고 환아와 가족들을 응원하는 ‘앱솔루트 하트밀 캠페인’, 독거 어르신의 안부를 묻고 고독사 방지를 위한 우유안부 캠페인을 함께하며 어르신의안부를묻는우유배달에 ‘소화가 잘되는 우유’의 연간 영업이익의 10% 후원 등이 있다.
매일유업 관계자는 “이번 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 9년 연속 수상과 All Star 30 선정은 고객과 이해관계자들이 매일유업의 진심을 알아주신 결과라 생각하며 매우 기쁘고 감사하다”라며 “앞으로도 유가공 산업을 선도하는 것은 물론, 우리 사회에 선한 영향력을 전파하는 존경받는 기업이 되기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.
