본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
우리은행, 외화 예금 원화로 바꾸면 환율 90%우대 혜택
동아일보
업데이트
2026-02-08 16:25
2026년 2월 8일 16시 25분
입력
2026-02-08 16:18
2026년 2월 8일 16시 18분
주현우 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260208/133319230/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
우리은행은 외화예금을 원화로 바꾸는 고객에게 환율 우대 혜택을 준다고 8일 밝혔다.
우리은행은 이달 6일부터 다음 달 5일까지 우리원뱅킹에서 외화보통예금 계좌를 보유한 개인이나 개인사업자가 외화를 원화로 환전하면 90%의 환율 우대를 적용한다. 우리은행 관계자는 “최근 대내외 요인으로 환율 변동성이 커져 외화 보유 고객들의 환전 부담을 덜어드리고자 환전 우대율을 확대하기로 결정했다”고 설명했다.
90% 환율 우대란 환 거래 업무 관련 은행의 마진(현찰매도율-기준환율)을 정상 수준의 10%로 낮춘다는 의미다. 고객이 달러화 등 외화를 원화로 환전받는 금액을 조금이라도 높여주겠다는 취지다. KB국민은행, 신한은행에 이어 우리은행까지 나서며 시중은행들의 원화 환전 이벤트가 활발해지고 있다.
#우리은행
#외화예금
#원화환전
#환율우대
#환율변동성
#환전이벤트
#시중은행
#개인사업자
#환율우대율
#환전부담
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
삼성전자, 설 이후 업계 최초 ‘HBM4’ 양산…엔비디아 ‘베라 루빈’ 탑재
3
中호텔서 키카드 꽂는 순간부터 불법촬영…수천 명 찍혔다
4
‘건강수명’ 9년 만에 70세 아래로… 소득별 격차도 8.4년으로 벌어져
5
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
6
“北, ‘오징어게임’ 봤다고 공개처형”…탈북민 증언 나왔다
7
합당 갈등 격화…조국 “우당 모욕” vs 박홍근 “지지층에 좌표 찍기”
8
서울 2030 가구주, 100만 명이 무주택…역대 최대
9
구준엽, 서희원과 두번째 결혼기념일 “약한 모습 보여 미안”
10
내년엔 ‘월 300’ 맞춰준다…9급 공무원 경쟁률 28.6 대 1
1
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
2
국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”
3
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
4
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
5
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
6
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
7
요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치
8
국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P
9
靑 “대북 인도 지원 일관되게 이뤄져야…北 화답하길 기대”
10
“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
삼성전자, 설 이후 업계 최초 ‘HBM4’ 양산…엔비디아 ‘베라 루빈’ 탑재
3
中호텔서 키카드 꽂는 순간부터 불법촬영…수천 명 찍혔다
4
‘건강수명’ 9년 만에 70세 아래로… 소득별 격차도 8.4년으로 벌어져
5
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
6
“北, ‘오징어게임’ 봤다고 공개처형”…탈북민 증언 나왔다
7
합당 갈등 격화…조국 “우당 모욕” vs 박홍근 “지지층에 좌표 찍기”
8
서울 2030 가구주, 100만 명이 무주택…역대 최대
9
구준엽, 서희원과 두번째 결혼기념일 “약한 모습 보여 미안”
10
내년엔 ‘월 300’ 맞춰준다…9급 공무원 경쟁률 28.6 대 1
1
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
2
국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”
3
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
4
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
5
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
6
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
7
요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치
8
국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P
9
靑 “대북 인도 지원 일관되게 이뤄져야…北 화답하길 기대”
10
“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“빨래해도 쉰내 나네”…세탁기, 먼지·냄새 잡는 청소법 [알쓸톡]
57세 제니퍼 애니스톤, ‘복근운동’ 없이 복근 만든 비결![바디플랜]
北 “9차 당대회 2월 하순 개최”…김정은 대남·대미 메시지 주목
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0