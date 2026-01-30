‘동반성장평가’ 6년 연속 최우수

DL그룹은 최근 ‘ESG(환경·사회·지배구조)’ 경영 원칙에 따른 ‘지속가능 동반성장 생태계’ 조성을 화두로 전 계열사의 동반성장 및 준법 경영 활동을 통한 상생경영에 박차를 가하고 있다.
DL이앤씨는 협력사를 ‘공동의 성장 파트너’로 규정하고 실질적 지원책을 지속 강화하고 있다. 이 같은 노력을 인정받아 동반성장위원회의 ‘2024년도 동반성장지수 평가’에서 6년 연속 최고 등급인 ‘최우수’ 등급을 받기도 했다.
지난해 11월 개최된 ‘한숲 파트너스 데이’에는 협력회사 대표이사를 비롯해 DL이앤씨 박상신 대표이사 및 임직원 등이 참석해 동반성장의 의미를 되새기기도 했다. 업무 성과와 함께 안전 및 품질 기여도 등을 종합적으로 고려해 지정된 ‘한숲 파트너스’ 협력사에는 입찰 제한 면제권, 계약이행 보증 요율 인하 등의 혜택이 제공된다. 지난해부터는 협력회사 소장 및 근로자를 위한 포상도 신설됐다. DL이앤씨는 협력사의 재무 안정성 확보를 위한 지원에도 적극 나서고 있다.
DL건설 또한 동반성장위원회가 발표한 ‘2024년 동반성장지수평가’에서 5년 연속 ‘우수’ 등급을 획득했다. DL건설은 협력사를 대상으로 ESG 교육 및 대외기관 컨설팅을 지원하는 등 협력사의 ESG 역량 강화 활동을 지원하고 있다. 또 상생대출 70억 원을 출연, 예치금에서 발생한 이자의 일부를 활용해 협력사의 대출금리를 낮추는 방식으로 지원하고 있다.
DL이앤씨는 지난해 공정거래위원회 산하 한국공정거래조정원이 발표한 ‘2025년도 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 등급 평가’에서 우수 등급인 ‘AA’ 등급을 획득하기도 했다. CP는 법령과 기업 윤리를 준수하기 위해 기업이 자체적으로 도입·운영하는 준법 감시 시스템이다. ㈜대림은 CP 운영 성과를 평가하는 ‘CPI(Compliance Performance Index)’를 도입했다. 조직문화, 리더십, 준법경영, ESG 등 총 4개 항목을 평가해 준법이라는 정성적 가치를 수치화한 것이 특징이다. DL건설은 임직원들의 공정거래 자율준수 의식 향상을 위해 ‘2025년 DL건설 컴플라이언스 데이’를 개최하기도 했다.
