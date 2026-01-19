포스코, 스마트공장에 AI 더해 ‘인텔리전트 팩토리’로

[K제조 바꾸는 AI로봇]
제조-사무 양대 축 디지털 대전환
건설-물류에도 AI 관리 체계 구축
모든 직원 AI 활용 역량 강화 나서
포항제철소의 변화는 포스코그룹이 추진하는 ‘디지털 대전환(DX)’의 시작에 불과하다는 것이 포스코의 설명이다. 포스코그룹은 철강 현장에서 검증된 인공지능(AI)과 데이터 역량을 바탕으로 제조와 사무를 아우르는 그룹 차원의 DX 전략을 본격화하고 있다.
포스코의 DX 청사진은 크게 제조 부문 ‘인텔리전트 팩토리’와 사무 부문 ‘인텔리전트 오피스’ 두 축으로 구성된다. 이 가운데 제조 부문에서는 구체적인 성과가 이미 나타나고 있다. 포스코는 2019년 국내 처음으로 세계경제포럼(WEF)이 선정하는 세계 제조업의 미래를 혁신적으로 바꾸는 기업인 ‘등대공장’에 뽑혔다. 이후 포스코 스마트 팩토리 기술력은 AI를 더해 인텔리전트 팩토리로 한 단계 더 진화하고 있다.
숙련된 작업자의 경험에 의존하던 고로 조업 방식은 AI가 수만 가지 데이터를 분석해 정밀하게 쇳물을 제어하는 시스템으로 전환됐다. 여기에 AI가 설비의 이상 징후를 사전에 감지하고 위험한 작업은 로봇이 대신 수행하는 등 인간과 기술의 협업 체계가 생산 현장 전반에 확산하고 있다.
이러한 인텔리전트 팩토리 구축 노력은 철강 분야를 넘어 그룹의 신성장 동력인 이차전지 소재 사업으로도 확대되고 있다. 포스코퓨처엠은 제철소에서 축적한 설비 제어 기술과 데이터 분석 역량을 활용해 원료 투입부터 제품 포장까지 전 공정을 AI가 실시간으로 관제하는 스마트 생산 체계를 구축하고 있다.
DX 물결은 제조 현장뿐 아니라 건설, 물류 등 그룹 전 사업 영역으로 퍼져 나가고 있다. 포스코이앤씨는 건설 현장의 위험 구역에 작업자가 접근하면 폐쇄회로(CC)TV가 자동으로 감지해 경고 방송을 내보내는 안전 관리 시스템을 도입했다. 포스코인터내셔널은 곡물 터미널의 재고를 AI가 관리하는 스마트 물류 체계를 구축해 운영 효율성을 높이고 있다.
조직 문화 역시 디지털 친화적으로 재편되고 있다. 포스코그룹은 ‘디지털 기반 일하는 방식(WX)’ 혁신을 통해 전 직원의 AI 활용 역량을 강화하고 있다. 6월 개최된 ‘WX 제로톤’ 대회에서는 코딩 지식이 없는 직원들도 ‘노코드’ 솔루션으로 업무 자동화 프로그램을 직접 개발하는 등 AI 활용의 저변을 넓혔다.
포스코그룹 내에서는 AI를 단순 효율화 도구가 아니라 미래 생존을 위한 핵심 전략으로 보는 분위기가 강하다. 장인화 포스코그룹 회장은 올해 시무식에서 “기술이 기업 경쟁력을 가늠하는 척도가 되고 있다”며 “인공지능 전환을 비롯한 산업 패러다임 전환에 선제적으로 대응해야 한다”고 강조했다.
