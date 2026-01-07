한국조선해양 새해 첫 수주… LNG선 4척, 1.5조원 규모

미주 지역 선사와 건조 계약 체결
HD현대의 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양이 한국 조선업계 새해 첫 대형 수주를 따냈다.
HD한국조선해양은 미주 지역 선사와 액화천연가스(LNG) 운반선 4척에 대한 건조 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 수주 금액은 총 1조4993억 원으로 이 회사 2024년 매출액의 10.35%에 해당하는 금액이다.
수주 선박은 길이 294.8m, 너비 48.9m, 높이 26.7m 규모로 총 20만 ㎥급이다. 일반적인 크기의 LNG운반선이 17만4000㎥ 규모인 것과 비교해 더 대형이다. 또 고효율 축 발전기와 LNG 재액화 시스템 등 최신 옵션들이 탑재되어 운항 효율성을 높일 수 있다고 회사 측은 덧붙였다.
HD한국조선해양 측은 이 선박을 2029년 상반기까지 순차적으로 건조해 선주사에 인도할 예정이다. 회사 관계자는 “친환경 선박 시장이 확대되는 만큼 관련 기술을 개발하고 수주를 늘리기 위해 노력할 것”이라고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0