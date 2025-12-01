개미 10명중 7명 “올해만 같아라”

  • 동아일보

글자크기 설정

1인당 평균 912만원 수익 올려

서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 나오고 있다. 2025.12.18. 뉴시스
서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 나오고 있다. 2025.12.18. 뉴시스
올해 개인 투자자 10명 중 7명이 주식 거래를 통해 수익을 낸 것으로 나타났다. 수익을 낸 투자자들은 1인당 평균 900만 원 넘는 평가이익을 봤다.

18일 신한투자증권의 올해 1∼11월 국내 주식 거래 자료 분석에 따르면 해당 기간 주식을 매도한 개인 투자자의 67.0%가 수익을 냈다. 1인당 평균 수익액은 912만 원이었다. 반면 33.0%는 평균 685만 원의 손실을 봤다.

수익을 본 투자자 중에서는 수익액 ‘100만 원 이하’가 54.4%로 가장 많았다. ‘100만 원 초과∼1000만 원 이하’ 32.3%, ‘1000만 원 초과’가 13.3%였다. 손실액 구간은 ‘100만 원 이하’ 57.1%, ‘100만 원 초과∼1000만 원 이하’ 30.1%, ‘1000만 원 초과’ 12.9% 순으로 조사됐다.

개인 투자자의 희비가 가장 엇갈린 종목은 삼성전자였다. 삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만 원의 수익을 거뒀다. 하지만 18.6%는 평균 100만 원의 손실을 본 것으로 집계됐다.

수익을 실현한 고객의 매도 가격은 ‘7만∼8만 원대’가 35.0%로 최다였다. 삼성전자의 주가가 11만 원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비율은 0.5%에 불과했다. 반대로 5만∼6만 원대에서 53.3%의 투자자가 손해를 봤다.

#개인투자자#주식거래#평가이익#수익률#손실액
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스