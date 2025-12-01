개미 10명중 7명 “올해만 같아라”

1인당 평균 912만원 수익 올려
올해 개인 투자자 10명 중 7명이 주식 거래를 통해 수익을 낸 것으로 나타났다. 수익을 낸 투자자들은 1인당 평균 900만 원 넘는 평가이익을 봤다.
18일 신한투자증권의 올해 1∼11월 국내 주식 거래 자료 분석에 따르면 해당 기간 주식을 매도한 개인 투자자의 67.0%가 수익을 냈다. 1인당 평균 수익액은 912만 원이었다. 반면 33.0%는 평균 685만 원의 손실을 봤다.
수익을 본 투자자 중에서는 수익액 ‘100만 원 이하’가 54.4%로 가장 많았다. ‘100만 원 초과∼1000만 원 이하’ 32.3%, ‘1000만 원 초과’가 13.3%였다. 손실액 구간은 ‘100만 원 이하’ 57.1%, ‘100만 원 초과∼1000만 원 이하’ 30.1%, ‘1000만 원 초과’ 12.9% 순으로 조사됐다.
개인 투자자의 희비가 가장 엇갈린 종목은 삼성전자였다. 삼성전자를 매도한 투자자 가운데 81.4%는 평균 250만 원의 수익을 거뒀다. 하지만 18.6%는 평균 100만 원의 손실을 본 것으로 집계됐다.
수익을 실현한 고객의 매도 가격은 ‘7만∼8만 원대’가 35.0%로 최다였다. 삼성전자의 주가가 11만 원 이상으로 상승했던 시점에 매도한 비율은 0.5%에 불과했다. 반대로 5만∼6만 원대에서 53.3%의 투자자가 손해를 봤다.
이호 기자 number2@donga.com
