광동제약, 그룹홈 아동과 함께한 ‘자연속 힐링 농촌체험’ 성료… 사회공헌 지속

1박 2일 체험 통해 정서 회복·사회 적응력 향상 지원
광동제약은 18일 한국아동학대예방협회와 함께 그룹홈(가정 형태의 아동 보호시설) 아동을 위한 농촌 체험 프로그램을 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 아이들의 정서적 안정과 사회 적응력 향상을 돕기 위한 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다.
김장·송어잡기 등 협동 프로그램으로 공동체 가치 전달
자연 체험 중심의 나눔형 사회공헌 활동 일환
미래세대 정서 지원·교육 프로그램 지속 확대
체험은 경기도 양평군 소재 농촌 체험학습장에서 1박 2일 일정으로 진행됐으며, 그룹홈 아동과 기관 관계자 등 약 80명이 함께했다. 참가자들은 농촌 일상을 직접 경험하며 자연 속에서 소통과 협동의 가치를 배우는 시간을 가졌다.
프로그램은 송어잡기, 숲 체험, 작물 재배, 화덕 피자 만들기 등 자연 친화적 체험으로 구성됐다. 아이들은 트랙터를 타고 농촌을 둘러보고, 서로 협력해 김장을 담그며 공동체 생활의 즐거움을 체험했다고 한다. 직접 만든 장작 난로 앞에서 나눈 대화와 캠핑 시간은 아이들에게 특히 인상 깊은 경험으로 남았다.
광동제약 관계자는 “아이들이 자연 속에서 위안을 얻고 나눔과 협력의 의미를 배우는 시간이 되었길 바란다. 앞으로도 미래세대가 건강하게 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.
한편, 광동제약은 그룹홈 아동을 대상으로 수중 안전교육, 직업 체험학습 등 현실적인 지원 프로그램을 꾸준히 운영 중이다. 또한, 어린이 환경 보호 인식을 높이는 ‘가산 환경 어린이 미술대회’와 저소득 청소년을 위한 ‘가산 청소년 장학금’ 지원 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생에 힘쓰고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0