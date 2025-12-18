aT, ‘데이터 플랫폼 및 인프라’ 유공 과기정통부 장관 표창 수상

한국농수산식품유통공사(aT)가 데이터 산업 발전에 기여한 공로로 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.
aT는 이날 과기정통부가 주최한 ‘2025 AI를 위한 데이터&클라우드 진흥주간’에서 ‘데이터 플랫폼 및 인프라 유공자 포상’을 수상했다. 해당 포상은 국가 데이터 산업 인프라 및 데이터 개방‧유통 활성화에 뛰어난 성과와 업적을 이룬 개인이나 기업, 기관에 수여하는 상이다.
aT는 △농식품 빅데이터 거래소(KADX) 운영을 통한 데이터 유통 활성화 △현장의 요구를 반영한 고수요‧고품질 농식품 데이터 지속 확충 △사회 현안 해결을 위한 국민 체감형 데이터 기반 서비스 제공 등 데이터 생태계 확산에 기여한 공로를 인정받아 과학기술정보통신부 장관 표창의 영예를 안았다.
홍문표 aT 사장은 “aT는 수요 기반의 데이터 발굴과 국민 체감형 데이터 기반 서비스 확대 등 농식품 데이터 이용 확산을 위해 끊임없이 노력해왔다”라며 “앞으로도 농수산식품 산업의 디지털 경쟁력 개선에 앞장서겠다”라고 말했다.
