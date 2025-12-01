본문으로 바로가기
경제
‘코리아 그랜드 세일’ 시작
2025-12-18 03:00
2025년 12월 18일 03시 00분
신원건 기자
크게보기
17일 서울 중구 명동 거리에 세워진 전광판에서 ‘2026 코리아 그랜드 세일’을 알리는 홍보 영상이 송출되고 있다. 코리아 그랜드 세일은 항공·숙박·쇼핑·식음·체험·편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 이어져 온 쇼핑관광축제로 이날 개막해 내년 2월 22일까지 열린다.
#코리아 그랜드 세일
#쇼핑
#쇼핑관광
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
