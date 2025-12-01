‘코리아 그랜드 세일’ 시작

  • 동아일보

17일 서울 중구 명동 거리에 세워진 전광판에서 ‘2026 코리아 그랜드 세일’을 알리는 홍보 영상이 송출되고 있다. 코리아 그랜드 세일은 항공·숙박·쇼핑·식음·체험·편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 이어져 온 쇼핑관광축제로 이날 개막해 내년 2월 22일까지 열린다.

#코리아 그랜드 세일#쇼핑#쇼핑관광
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
