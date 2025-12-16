셀트리온, 유럽 안과질환 시장 공략 순항… ‘아이덴젤트’ 영국 입찰 수주 성공

바이오시밀러 ‘명가’·직판 경쟁력 앞세워 시장 공략
영국 NHS 입찰 수주… 공급 기반 조기 확보
유럽 내 브랜드 신뢰도↑… “재정 절감·치료 접근성 향상”
글로벌 안질환 분야 포트폴리오 확장 박차
셀트리온이 안과질환 치료제 ‘아이덴젤트(성분명 애플리버셉트)’를 앞세워 글로벌 안질환 시장 진출에 박차를 가하고 있다고 16일 밝혔다. 이달 초 독일과 영국 등 유럽 주요국에 아이덴젤트를 출시하는 등 시장 확대를 본격화하는 모습이다.
셀트리온 영국법인의 경우 제품 출시와 동시에 3개 행정구역에서 개최된 국가보건서비스(NHS, National Health Service) 입찰 수주에 성공했다. 제품 공급 기반을 조기에 확보한 성과다. 특히 영국 입찰 기관 가운데 시장 규모가 가장 큰 북부 잉글랜드 지역이 이번 수주에 포함됐다. 이 지역에서는 아이덴젤트가 유일한 바이오시밀러 제품으로 공식 등재됐다.
셀트리온 관계자는 “이번 입찰 수주를 통해 영국 안질환 시장 조기 안착과 향후 유럽 전역 점유율 확대를 도모할 수 있는 발판을 마련하게 됐다”고 전했다.
이와 함께 유럽 내 대표 입찰 시장 중 하나인 포르투갈에서도 제품 출시를 완료했다. 전체 시장의 약 60%를 차지하는 국가 입찰을 중심으로 현지 맞춤 공략에 나선다는 방침이다.
셀트리온은 유럽에서 축적한 브랜드 신뢰도와 직판(직접판매) 경쟁력을 적극 활용해 안질환 시장에서 빠르게 성과를 높여나간다는 방침이다. 특히 자가면역질환 치료제와 항암제 등 기존 주력 바이오시밀러 제품들을 직판하면서 구축해 온 인적 네트워크를 적극 활용해 셀트리온 브랜드에 대한 신뢰도와 제품 선호도가 아이덴젤트 판매 확대로 이어질 수 있도록 차별화된 마케팅 활동을 전개한다는 계획이다. 유럽 판매국을 순차적으로 확대하면서 처방 가속화를 병행한다는 복안이다. 셀트리온 측은 “아이덴젤트 출시를 통해 고품질 바이오 의약품을 합리적인 가격에 공급하고 유럽 각국 의료 재정 부담 완화에 기여할 것으로 기대한다”며 “환자들에게는 새로운 치료 옵션을 제공해 의료 접근성이 향상될 것으로 보고 있다”고 설명했다.
아이덴젤트는 작년 기준 글로벌 시장에서 매출 약 13조3322억 원(95억2300만 달러)의 실적을 거둔 아일리아의 바이오시밀러 제품이다. 바이알과 프리필드시린지(PFS) 등 두 가지 제형으로 유럽연합집행위원회(EC) 품목허가를 획득했다. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성을 비롯해 망막정맥 폐쇄성 황반부종, 당뇨병성 황반부종(DME), 근시성 맥락막 신생혈관 등 오리지널 의약품이 보유한 주요 적응증을 허가받았다.
셀트리온 관계자는 “유럽 전역에서 바이오시밀러 명가로 인정받고 있는 셀트리온은 다년간 제품을 직판하면서 쌓아온 마케팅 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 바탕으로 아이덴젤트의 성공적인 시장 안착을 도모할 계획”이라며 “내년까지 출시국을 지속 확대하면서 보다 많은 환자들이 고품질 바이오 의약품을 합리적인 가격에 누릴 수 있도록 하고 유럽 안질환 시장 내 영향력을 빠르게 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
