차량 공유 플랫폼 바카르, 투루카와 ‘카쉐어링 업무제휴’ 체결

P2P카쉐어링 서비스 확대 본격화
개인 승용차 공유 플랫폼 ‘바카르(VACAR)’와 휴맥스모빌리티가 운영하는 국내 대표적 카쉐어링 플랫폼 ‘투루카(Turu CAR)’가 ‘업무제휴 계약서’를 체결하고, 승용차 및 캠핑카 공유 생태계 확대를 위한 전략적 협력에 집중한다고 밝혔다.
이번 업무제휴를 통해 바카르에 등록된 승용차가 투루카 플랫폼에도 동시 등록되어 예약을 받을 수 있게 된다. 차주 입장에서는 노출 채널이 확대되어 수익성을 높일 수 있고, 이용자 입장에서는 지역별 선택지가 증가해 접근성과 편의성이 향상되는 효과가 기대된다.
양사는 승용차 공유 연계를 시작으로 협력 범위를 점차 확대할 계획이다. 특히 바카르 차주 모집 공동 마케팅, 캠핑카 렌트 공동 마케팅 등 다양한 형태의 모빌리티 콘텐츠와 비즈니스 모델을 함께 추진할 예정이다.
민종환 바카르 대표는 “투루카와의 협력은 바카르 차주의 수익성을 높이고 사용자에게 더 많은 선택지를 제공하는 중요한 전환점”이라며 “승용차뿐 아니라 개인 캠핑카 공유를 통한 캠핑카 렌트 등 다양한 형태의 모빌리티 경험을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.
강석현 투루카 공동대표는 “이번 제휴를 통해 투루카 이용자들은 더 다양한 지역에서 차량을 선택할 수 있게 되고, 차주들은 수익 기회를 확대할 수 있게 됐다”며 “바카르의 P2P 차량 공급 역량과 투루카의 플랫폼 운영 노하우를 결합해 개인간 차량 공유 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.
바카르와 투루카는 이번 제휴를 발판 삼아 공유 차량 규모를 대폭 확대하고, 기존 B2C 기반 카쉐어링에서 벗어나 P2P 기반의 새로운 카쉐어링 시장을 선도해 나갈 계획이다.
