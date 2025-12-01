현대차 노조 새 지부장에 ‘주 35시간 근무’ 내건 후보 당선

현대자동차 노동조합의 새 지부장에 ‘주 35시간 근무제’ 도입을 핵심 공약으로 내건 이종철 후보가 당선되면서 내년 현대차 노사 협상에 관심이 쏠리고 있다.
현대차 노조(금속노조 현대차지부)는 최근 치러진 제11대 임원 선거 결선 투표에서 이 후보가 54.58%의 득표율로 당선됐다고 10일 밝혔다. 이 후보는 강성으로 평가받는 인물로, 취임 즉시 주 35시간제 도입을 위한 전담팀을 구성하겠다고 공언한 상태다. 그는 내년부터 연구·일반직과 전주공장을 시작으로 현행 주 40시간인 근무 시간을 35시간으로 단축하고, 이를 단계적으로 다른 공장에 확대하겠다는 구상을 밝혔다.
이는 금요일 오후 근무를 없애는 ‘주 4.5일제’와 같은 맥락으로, 생산직은 매일 1시간씩 근무를 줄이게 된다. 정부가 주 4.5일제 도입 중소기업에 장려금을 지원하는 등 근로시간 단축 논의가 부상하면서, 내년 임금 협상에서 이 문제가 노사 간 최대 쟁점이 될 수도 있다는 전망이 나온다.
다만 주 35시간제가 즉각 시행될 가능성은 낮다는 관측이 많다. 사측이 생산성 향상이나 임금 삭감 등의 추가 방안 없이 근로 시간만 줄이는 요구를 수용하기 어렵기 때문이다. 제조업 특성상 근무 시간 단축은 생산량 감소와 비용 상승으로 직결돼 사측 부담이 커진다.
중국 등 경쟁국이 고강도 근무로 기술 격차를 좁히는 상황에서, 생산성 제고 없는 근로 시간 단축이 기업 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 우려도 있다. 자동차 업계의 한 관계자는 “사회적 합의가 부족한 상태에서 노조의 일방적 요구가 관철되기는 어렵다”며 “내년 교섭은 주 35시간제의 실제 도입보다 노사 간 기 싸움 양상으로 흐를 가능성이 크다”고 말했다.
댓글 0