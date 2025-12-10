“‘탈팡족’ 잡아라” 이커머스 움직임… SSG닷컴, ‘7% 적립’ 멤버십 승부수

SSG닷컴이 업계 최고 수준의 적립 혜택과 티빙 온라인동영상서비스(OTT)를 앞세운 새 멤버십을 출시한다. 최근 쿠팡의 개인정보 유출로 탈퇴하는 고객들을 잡으려는 움직임으로 해석된다.
쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고 여파로 이른바 ‘탈팡 러시’가 이어지면서 빈틈을 공략하기 위한 이커머스 업계 움직임이 나타나고 있다.
SSG닷컴은 장보기 중심의 신규 유료 멤버십 ‘쓱세븐클럽’을 내년 1월 초 출시한다고 9일 밝혔다.
새 멤버십의 핵심은 ‘장보기 결제 금액 7% 고정 적립’ 혜택이다. 네이버플러스 멤버십의 상품 구매 적립률이 5%인 점을 고려하면 7%는 업계 최고 수준이다. 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 시 SSG머니로 자동 적립되며, 신세계그룹 관계사를 비롯한 다양한 사용처에서 이용할 수 있다.
특히 새 멤버십은 국내 온라인동영상서비스(OTT)인 티빙과도 제휴한다. SSG닷컴은 티빙을 멤버십 기본 혜택에 일괄 포함시키지 않고, 고객이 자율적으로 선택할 수 있도록 옵션 형태로 구성하며 합리적인 가격에 선보일 계획이다.
SSG닷컴은 새 멤버십이 쿠팡 대체제로써, 신뢰도 높은 장보기 서비스를 찾는 고객 유입에 속도를 붙일 것으로 기대하고 있다.
특히 이마트와 트레이더스 홀세일 클럽 점포를 기반으로 전국 대부분 지역에서 당일 또는 원하는 날 받아볼 수 있는 ‘쓱 주간배송’과 ‘쓱 트레이더스 배송’, 주요 광역시와 특례시에서는 전날 주문하면 다음날 아침 7시까지 배송되는 ‘쓱 새벽배송’ 서비스까지 제공하면서 쿠팡의 ‘로켓배송’ 수요를 어느 정도 대체할 수 있을 것이라는 기대다.
SSG닷컴 측은 “‘쓱세븐클럽’의 직관적인 혜택이 멤버십 갈아타기를 고민하는 고객 수요와 맞물려 시너지가 날 것으로 기대된다”고 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
