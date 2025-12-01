“편하게 타먹는 밀크티 분말입니다”

9일 서울 동대문구 동아오츠카 서울사무소에서 관계자들이 밀크티 ‘데자와’ 분말스틱을 소개하고 있다. 이번에 출시된 신제품은 1997년 출시된 데자와를 분말스틱 형태로 제작해 휴대하기 편리하게 만든 것이 특징이다.

#밀크티#데자와#분말스틱#신제품
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
