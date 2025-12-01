본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
“편하게 타먹는 밀크티 분말입니다”
동아일보
입력
2025-12-10 03:00
2025년 12월 10일 03시 00분
신원건 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251209/132933759/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
9일 서울 동대문구 동아오츠카 서울사무소에서 관계자들이 밀크티 ‘데자와’ 분말스틱을 소개하고 있다. 이번에 출시된 신제품은 1997년 출시된 데자와를 분말스틱 형태로 제작해 휴대하기 편리하게 만든 것이 특징이다.
#밀크티
#데자와
#분말스틱
#신제품
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
파라마운트, WB 인수전 가세… 트럼프 사위도 참전
“술-담배 자주하고 운동 적게하면 알츠하이머 발병 위험 54% 높아”
檢 “백해룡 주장한 ‘마약밀수 세관 연루-수사 외압’ 실체 없어”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0