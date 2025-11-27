“9000원 짜리→7만원으로”…’굿즈 맛집’ 스타벅스 또 품절 대란

‘굿즈 맛집’ 스타벅스가 최근 한정판으로 내놓은 ‘미니어처 텀블러 키링’을 두고 또 대란이 일어났다. 출시 하자마자 전국에서 오픈런이 벌어지고, 리셀가가 정가의 7배까지 치솟는 등 품귀현상이 빚어졌다.
21일 스타벅스는 자사의 시그니처 아이템인 ‘탱크 텀블러’를 본떠 만든 ‘미니어처 텀블러 키링 세트’를 출시했다. 이벤트 대상 음료를 구매하면 9000원을 추가 지불하고 살 수 있는 한정판 굿즈로, 매장 구매 고객에 한해 1인당 2개까지 구매할 수 있다.
소비자 반응은 뜨거웠다. 출시 직후 전국 매장 물량의 90% 이상이 판매됐으며 일부 매장에서는 개점 시간에 맞춰 줄을 서는 ‘오픈런’ 행렬까지 이어졌다.
이번 키링은 실제 스타벅스 텀블러와 같은 디자인과 소재를 적용한 제품이다. 내부에는 립밤·캔디 등 작은 물건을 넣을 수 있는 공간이 있다. 색상은 핑크와 화이트 두 가지이며, 가방이나 의상에 부착해 액세서리처럼 사용할 수 있도록 했다.
온라인에서는 출시 전부터 “소분한 향수나 크림 같은 화장품을 넣기 딱이다”, “너무 귀엽다. 재고 있는 곳 알려달라”는 반응이 잇따르며 유행 조짐을 보였다. 한 누리꾼은 “일 끝내고 주변 스타벅스를 다 돌았지만 못 구했다”면서 “웃돈을 주고 구매했지만 만족스럽다”고 말했다.
중고 거래 플랫폼에는 출시 직후부터 해당 키링 세트 판매 글이 연이어 올라오고 있다. 판매 가격은 정가(9000원)를 크게 웃도는 수준으로, 일부 매물은 개당 최대 6~7만 원까지 형성되며 리셀 열풍 양상까지 보이고 있다.
스타벅스는 매년 다이어리·머그·텀블러 등 한정판 굿즈를 내놓을 때마다 ‘오픈런’과 품절 대란, 되팔기 논란이 반복되며 ‘굿즈 맛집’ 이미지를 굳혀왔다. 전문가들은 이번 키링 열풍에 대해 “소비자들의 감정을 자극하는 마케팅 전략인 ‘필코노미(feel+economy) 소비’의 대표적인 사례”라며 “브랜드 충성도와 소비자 경험을 동시에 만족시키는 전략”이라고 분석했다.
