[프리미엄뷰]원하는 곳으로 받는 온라인 전용 스타벅스 크리스마스 홀케이크

스타벅스 ‘크리스마스 홀케이크’ 사전 예약 진행
11월 25일 오전 10시에 온라인 전용 케이크 예약 시작
내달 2일 온라인 스토어 전용 2차 라인업 케이크 공개
선착순 쿠폰-베어리스타 트리 캔들-별 3개 추가 적립도
스타벅스 코리아(대표이사 손정현)가 공식 앱에서 크리스마스 홀케이크 예약 주문을 진행하고 주문 고객에게는 할인, 증정품 제공 등 다양한 혜택을 제공한다.
스타벅스는 올해 크리스마스 케이크 사전 예약에서 연말 분위기를 물씬 내는 프리미엄 케이크 라인업을 예년보다 한층 강화하고 준비 수량을 크게 늘리는 한편으로 사전 예약 할인, 결제 수단 및 통신사 할인과 선착순 할인 쿠폰 등을 제공해 더욱 합리적인 가격에 양질의 케이크를 즐길 수 있게 한다는 계획이다.
스타벅스가 올해 준비한 케이크는 매장 픽업 전용 프리미엄 케이크 5종과 온라인 스토어에서 택배로 간편하게 받아볼 수 있는 배송 전용 홀케이크 14종 등 총 19종으로 구성됐다.
역대 최고 사전 예약 혜택과 함께하는, 매장 픽업 프리미엄 홀케이크
조선호텔과 손잡고 선보이는 ‘조선델리스노우맨 케이크’는 귀여운 눈사람 얼굴을 한 레드벨벳 케이크 위에 머랭, 초콜릿 장식 등으로 크리스마스 분위기를 한껏 낸 상품이다. 지난해 스타벅스가 조선호텔 협업 케이크를 처음 선보인 이후 라인업을 확대해 내놓은 한정 수량 판매 상품이다.
이번 크리스마스 프로모션에서 손잡은 ‘월리를 찾아라’의 월리 캐릭터에서 영감을 얻은 ‘월리 베어리 딸기 케이크’도 선보인다. 월리 모습을 한 베어리스타 속에는 부드러운 마스카포네 생크림 안에 생딸기가 층층이 담겨 있어 상큼하고 달콤한 맛이 일품이다.
딸기와 초콜릿을 활용한 케이크도 선보인다. ‘포레스트 부쉬 드 노엘’은 다크 코코아 롤케이크 시트에 진한 초콜릿 가나슈를 코팅하고 딸기, 블루베리를 토핑해 숲을 형상화한 상품이며, ‘홀리데이 굴뚝쿠헨’은 굴뚝 모양의 바움쿠헨 안에 화이트 가나슈 크림과 딸기를 가득 담은 상품으로 굴뚝 속으로 들어가는 모습의 산타 초콜릿을 토핑해 재미를 더했다. ‘딸기 촉촉 초콜릿 생크림 케이크’는 진한 가나슈 생크림으로 속이 채워진 케이크 위에 신선한 생딸기와 진한 벨기에산 다크컬스 초콜릿을 올렸다.
스타벅스는 스타벅스 리워드 회원이 30일까지 크리스마스 케이크 사전 예약 시 10% 할인을 제공하며, 행사 카드(삼성카드, 신한카드, 우리카드, NH농협카드)로 결제 시에는10% 청구 할인 및 아메리카노 1+1 쿠폰을 제공한다.
특히, KT 멤버십 회원은 30일까지 월리 베어리 딸기 케이크, 포레스트 부쉬 드 노엘, 홀리데이 굴뚝쿠헨, 딸기 촉촉 초콜릿 생크림 케이크 등 4종에 적용 가능한 20% 할인 쿠폰을 KT 멤버십 앱에서 내려받을 수 있다. 해당 쿠폰을 적용한 뒤 행사 카드로 결제하면 최대 할인율은 28%까지 높아진다. 또한, 홀케이크 사전 예약 고객에게는 수령 시점에 ‘월리IN서울 한정판 랜덤 퍼즐’도 증정한다.
주문 방법은 스타벅스 앱 사이렌 오더를 통해 원하는 상품과 수령일, 매장을 지정하면 된다. 사전 예약한 홀케이크는 12월 20일에서 25일 사이 지정한 매장에서 수령할 수 있다.
지정한 날짜, 장소로 편리하게! 1차, 2차로 공개되는 배송 전용 홀케이크
스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 11월 25일 오전 10시부터 사전 예약이 진행된다. 스타벅스는 최근 크리스마스 홀케이크 수요가 크게 높아진 점을 반영해 11월 25일, 12월 2일 등 두 차례에 걸쳐 크리스마스 홀케이크 라인업을 공개한다.
이달 25일부터 주문할 수 있는 ‘크리스마스트리 바움쿠헨’은 매년 인기리에 판매되는 상품으로, 한 겹씩 쌓아서 구운 시트에 슈크림을 가득 채워 폭신한 식감과 달콤한 맛이 일품이다. ‘쿠키 크럼블 아이스크림 케이크’는 로투스 쿠키가 들어간 아이스크림 위에 캐러멜 다이스를 토핑한 아이스크림 케이크다. 구매 시 코듀로이 핸디백을 증정한다.
또한, ‘더블 초콜릿 케이크’, ‘촉촉한 마스카포네 티라미수 케이크’, ‘부드러운 고구마 생크림 케이크’ 등 온라인 스토어 베스트셀러 케이크도 1차 라인업으로 공개되며, 사전 예약 시 15% 즉시 할인 혜택이 적용된다.
내달 2일 2차 라인업으로 공개되는 ‘홀리데이 초코 트리 바움쿠헨’은 크리스마스트리 바움쿠헨의 초콜릿 버전으로, 진한 초콜릿 풍미를 즐기기에 좋다. 월리의 시그니처 모자를 형상화한 케이크인 ‘월리의 모자 케이크’는 요거트 맛과 딸기 과육이 어우러진 아이스밀크 2단 케이크다. 해당 상품들은 2차 예약 주문 기간 동안 10% 할인된 가격에 만날 수 있다.
온라인 배송 전용 케이크 역시 즉시 할인과 더불어 풍성한 증정 혜택이 적용된다. 예약 주문 시 사용 가능한 3000원 할인 쿠폰이 제공되며, 구매 고객에게는 베어리스타 트리 캔들 및 스타벅스 리워드 별 3개가 추가로 증정된다.
주문 고객은 12월 8일부터 23일까지 약 보름간 원하는 날짜에 원하는 장소에서 주문 상품을 무료 배송으로 받아볼 수 있다.
스타벅스 이상미 마케팅담당은 “프리미엄 홀케이크 라인업을 대폭 강화하고 즉시 적용 가능한 할인과 증정 상품 구성을 통해 고객이 스타벅스에서 만족스러운 크리스마스 파티를 준비할 수 있도록 준비했다”며 “역대 최다로 다양한 상품이 준비되어 있는 만큼 나만의 취향에 어울리는 홀케이크를 찾는 재미도 쏠쏠할 것”이라고 말했다.
