[프리미엄뷰]신세계스퀘어 ‘크리스마스 아트’… 명동거리 더 즐거워진다

이달 7일 신세계는 ‘시간을 잇는 마법의 세계’를 주제로 한 크리스마스 영상을 초대형 미디어 파사드 ‘신세계스퀘어’에 공개했다. 매일 오후 5시부터 밤 12시까지 볼 수 있는 신세계의 크리스마스 미디어 아트는 오고 가는 시민은 물론이고 외국인 관광객들에게까지 ‘행복이 가득한 연말’이 되길 소망하는 메시지를 전하며 서울의 연말을 대표하는 명소로 손꼽힌다.
지난해에만 100만 명이 넘는 관람객이 찾은 신세계스퀘어는 올해도 웅장함과 아름다움을 담아 서울 시민들은 물론이고 명동 인근을 방문하는 외국인 관광객들에게도 잊지 못할 연말의 추억을 선물할 것으로 기대하고 있다.
총 3분가량 선보이는 이번 크리스마스 영상은 화려한 크리스마스 장식물로 꾸며진 신세계스퀘어 속 푸빌라가 관객들을 맞이해 연말을 연상케 하는 화려한 주얼리와 디너 테이블로 눈을 즐겁게 한다. 이후 신세계스퀘어 전체를 감싸는 금빛 불빛 속 거대한 선물상자가 열리고 화려한 불꽃놀이를 선사하며 관객들의 감탄을 자아낼 예정이다. 영상의 마지막엔 연말의 행복을 소망하고 놀라움이 가득하길 바라는 메시지(Wonder all the way)를 전한다.
신세계는 지난해보다 뛰어난 영상미를 위해 신세계스퀘어의 크기를 기존보다 61.3㎡ 확장해 농구장 3개 크기를 뛰어넘는 총 1353.64㎡ 크기의 초대형 디지털 사이니지로 재탄생시켰다.
영상의 음악은 체코필하모닉과 협업해 60여 명으로 구성된 오케스트라 단원들이 크리스마스캐럴과 베토벤 교향곡 5번을 모티브로 재해석한 연주를 체코 드보르자크홀에서 직접 녹음해 웅장함까지 더했다.
특히 올해는 애너모픽 기법을 적극 구현해 웅장함은 물론이고 영상을 보는 내내 관객이 마치 디너 테이블에 초대되고, 불꽃놀이를 즐기는 것과 같은 생생함과 몰입감도 더했다.
※애너모픽 기법: 착시 원리를 이용해 입체감과 현장감을 표현하는 영상 기법
신세계스퀘어의 크리스마스 영상 공개와 함께 신세계백화점 실내도 다채로운 빛과 오너먼트 등으로 꾸미고 가족·연인 고객들을 맞이한다.
먼저, 신세계 강남점에서는 크리스마스 마켓과 함께 대형 ‘트리로드’가 펼쳐진다. 이달 7일(금)부터 12월 30일(화)까지 신세계 강남점 지하 1층에서 만나볼 수 있는 크리스마스 마켓은 따뜻한 겨울 무드를 가득 담은 다양한 크리스마스 장식품을 선보이며 연말의 행복을 전할 예정이다. 강남점 지하 1층 스위트파크와 하우스 오브 신세계를 잇는 통로에는 초대형 트리와 포토존이 마련된 ‘트리로드’를 조성해 마치 유명 관광지를 산책하는 듯한 느낌을 선사한다.
대전신세계 Art & Science에서는 길이 8m의 초대형 트리가 1층 로비를 장식한다. 트리의 오너먼트는 신세계 자체 캐릭터 푸빌라의 다채로운 모습을 담았다.
신세계백화점 영업본부장 김선진 부사장은 “신세계를 찾는 모든 순간마다 행복이 가득하길 소망하는 바람으로 특별한 미디어 아트와 실내 분위기를 연출했다”며 “아름다움과 독창성을 갖춘 연출로 연말에 꼭 가봐야 할 명소로 자리매김할 것”이라고 말했다.
댓글 0