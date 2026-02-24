北 김여정, 장관급인 당중앙위 부장으로 승진

각종 담화를 통해 대남·대미 메시지를 직접 발표해온 김정은 북한 노동당 총비서의 여동생 김여정이 노동당 부부장에서 부장으로 승진했다.
노동신문은 24일 전날 열린 당 중앙위원회 제9기 제1차 전원회의 확대회의에서 정치국 상무위원회와 정치국, 중앙군사위원회, 검사위원회를 선거하고 비서국을 조직했다고 전했다.
공보문이 공개한 중앙위 부장 명단에는 김여정의 이름이 포함됐다. 이에 따라 그는 차관급인 부부장에서 장관급에 해당하는 부장으로 승진했다.
김여정은 정치국 후보위원 직함도 유지했다. 정치국은 당의 최고 정책결정기구로, 당 중앙위원 가운데서도 핵심 인물들이 포함된다.
그는 2012년 김정은 위원장 집권 이후 선전선동부 부부장, 당 중앙위 부부장, 선전선동부 제1부부장, 중앙위 제1부부장 등을 역임해 왔다.
한편 정치국 상무위원회는 김정은 위원장을 비롯해 박태성, 조용원, 김재룡, 리일환 등 5인 체제로 재편됐다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
