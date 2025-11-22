안 판다더니…비트코인 하락하자 ‘부자아빠’ 일부 매도했다

‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 비트코인 일부를 매도했다고 22일 밝혔다. 비트코인이 연일 약세를 보이는 와중에도 “비트코인을 팔지 않겠다”고 말한 그가 일주일 만에 이를 뒤집은 것이다.
기요사키는 이날 자신의 X(엑스)에 “약 225만 달러(약 33억 원)어치 비트코인을 팔았다”며 “개당 6000달러(약 880만 원)에 샀던 것들”이라고 올렸다. 비트코인 개당 매도가는 약 9만 달러(약 1억3000만 원) 수준이라고 밝혔다. 기요사키는 “비트코인을 팔아서 생긴 현금으로 수술 센터 두 곳을 매입하고 옥외광고 사업에도 투자하고 있다”며 “내년 2월부터 매달 약 2만7500달러의 소득을 가져다줄 것으로 예상된다. 그것도 세금 없이”라고 설명했다.
앞서 기요사키는 15일 비트코인 가격 급락에 대해 “비트코인이 떨어지고 있지만 나는 팔지 않고 기다리고 있다”며 “모든 시장이 흔들리는 이유는 전 세계가 현금 부족에 빠져 있기 때문”이라고 봤다. 하지만 그는 ”나는 현금이 필요하지 않다“며 비트코인을 매도하지 않을 것임을 강조했다. 하지만 낙관론을 제시한 지 불과 일주일 만에 매도 사실을 전했다. 그는 4월에도 비트코인이 100만 달러에 도달할 것이라며 ”하락 시 추가 매수할 계획“이라고 했었다.
가상자산 대표주인 비트코인은 지난달만 해도 개당 12만6000달러였지만 22일 오후 4시 기준 8만4500달러 선에 거래됐다. 이는 고점 대비 약 30% 떨어진 수준이다. 특히 비트코인 강세론을 주장해 온 대표 인물이 하락장이 이어지자 매도한 점에 대해 투자자들은 주목하고 있다.
