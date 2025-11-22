고추장-김치 소스, ‘건강한 발효’ 앞세워 글로벌 입맛 사로잡았다

[위클리 리포트] 역대 최대 수출 ‘K소스’… 연간 수출액 4억 달러 돌파 눈앞
FT “고추장은 차세대 매운 소스”… ‘현지화 전략’으로 139개국 수출
‘발효’ 기반 프리미엄 소스로 확장… 현지 마트-편의점서 일상 재료로
K컬처 인기가 K소스 확산 시너지… 가정용 넘어 외식 시장까지 진출
《세계 입맛 사로잡은 K소스
고추장과 김치 소스, 쌈장 같은 한국식 양념이 전 세계 식탁을 사로잡으면서 K소스가 연간 수출액 4억 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 국내 기업들은 저염, 비건, 글루텐프리 등 프리미엄 이미지를 앞세워 해외 시장 선점에 나서고 있다.》
“고추장 4분의 3컵과 조청이나 꿀, 마늘, 생강을 잘게 다진 것 등을 골고루 잘 섞어주면 한국식 양념치킨 소스가 만들어집니다.”
텍사스 출신 스타 셰프이자 54만 명 구독자를 보유한 유튜버 조슈아 와이스먼이 뜨거운 기름에서 두 번 튀겨낸 치킨을 거대한 스테인리스 볼에 쏟아 넣었다. 곧이어 치킨 위로 부은 것은 칠리소스가 아니라 붉은 점성이 도드라지는 한국식 양념치킨 소스였다. 고추장과 간장, 식초와 조청 등으로 손쉽게 양념치킨 소스를 만드는 영상은 올린 지 한 달도 채 안 돼 조회 수 40만 회를 넘어섰다. 댓글에는 “역대 최고의 소스다”, “꿀보다는 한국식 조청을 넣어야 더 맛있다”는 외국인들의 댓글이 달렸다.
세계적 요리 유튜버의 손끝에서 자연스럽게 고추장이 사용되는 풍경은 더 이상 낯설지 않다. 김밥, 떡볶이, 라면 등 K푸드가 전 세계 인기 음식으로 급부상하면서 불닭소스뿐만 아니라 불과 몇 년 전만 해도 강한 맛이나 특유의 향 때문에 외국인들이 생소하게 여겼던 고추장·쌈장 같은 K소스가 글로벌 소비자들에게 주목받고 있다.
이 같은 인기에 힘입어 K소스 수출도 성장세다. 21일 관세청에 따르면 국내 소스·조미료류 수출액은 2022년 3억6200만 달러(약 5320억 원)에서 지난해 사상 최대치인 3억9976만 달러로 늘었다. 올해 들어 성장세는 더욱 뚜렷하다. 올해 9월 기준 누적 수출액은 3억1503만 달러로 이 같은 추세라면 처음으로 연간 수출액 4억 달러 돌파가 가능할 것으로 전망된다. 수출국도 139개국으로 확대됐다.
● ‘발효’ 앞세워 프리미엄 소스로 확장
K스타일 매운 소스를 알리는 데 기여한 삼양식품의 불닭소스는 라면 제품을 통해 형성된 글로벌 팬덤을 기반으로 해외에서 빠르게 소비층을 넓히고 있다.
2018년 단독 제품으로 출시된 이후 까르보불닭·핵불닭 등으로 라인업을 확대하며 50여 개 국가에서 판매되고 있다. 미국 영국 중국 등에서는 현지 마트와 편의점에서 일반 카테고리 소스로 취급될 정도로 찾는 이들이 많아졌다. 최근엔 미국 최대 중식 레스토랑인 ‘판다 익스프레스’와 협업해 불닭소스를 활용한 한정판 메뉴를 출시하며 기업 간 거래(B2B) 시장에서도 존재감을 키우고 있다.
삼양식품 관계자는 “해외 외식업체·프랜차이즈와 협업 메뉴를 지속 확대해 ‘불닭 맛’ 자체를 하나의 글로벌 표준 맛으로 만드는 전략을 강화하고 있다”고 했다.
최근에는 한국 고추장과 간장처럼 발효를 기반으로 한 K소스에 대한 관심도 높아지고 있다. ‘웰니스’가 세계적인 트렌드로 떠오르는 가운데 국내 식품 기업들이 선보인 저염, 비건, 글루텐프리 제품들이 전 세계 소비자들의 취향을 저격했다는 분석이 나온다. 미국 대형 유통 매장인 트레이더 조는 올해의 레시피로 ‘꿀 고추장 콘쿠키 아이스크림 샌드위치’를 선정하기도 했다.
식품업계에서는 단순히 매운맛이 아닌 발효에서 비롯되는 복합적인 풍미가 글로벌 소비자들의 입맛을 사로잡았다고 보고 있다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 발효를 기반으로 만들어지는 한국식 장류의 가치는 더욱 부각됐다. 김치와 고추장 소스는 ‘건강한 발효 양념’이라는 이미지를 얻고 있다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 고추장을 “스리라차 이후 가장 주목받는 차세대 매운 소스”라고 평가했다. FT는 “고추장은 단순한 핫소스가 아니라 레이어가 풍부한 소스로, 전통 발효 양념이라는 특징이 소비자에게 새로운 경험을 제공한다”고 분석했다.
이런 흐름은 Z세대와 소셜미디어를 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 유튜버와 인플루언서들을 보면서 사람들은 매운맛 자체를 ‘체험’으로 소비하는 중이다. 틱톡·유튜브의 ‘불닭소스 챌린지’, ‘고추장 누들 챌린지’ 영상들은 수백만 조회 수를 보이며 한국식 소스를 글로벌 유행의 중심으로 끌어올리고 있다. 영국 BBC는 “K푸드, K팝, K드라마, 유튜브 먹방이 한국식 소스 확산을 밀어붙이는 K컬처 시너지”라고 분석했다.
글로벌 소스 시장이 성장세를 타면서 K소스에 대한 수요도 꾸준히 늘어날 것으로 전망된다. 시장조사업체 글로벌 마켓 인사이트(GMI)에 따르면 전 세계 소스·조미료 시장 규모는 2024년 2001억 달러(약 294조 원)에서 2025년 2140억 달러로 확대될 것으로 예상된다. 장기적으로는 2034년 3685억 달러에 이를 것으로 전망돼 연평균 6% 안팎으로 성장할 것으로 보인다.
● 가정용 넘어 외식 시장까지 확장
한국산 소스류 수요가 급증하자 국내 식품기업들은 해외 진출에 속도를 내고 있다.
CJ제일제당은 전통장·고기양념장·떡볶이·치킨소스 등 K소스 라인업을 60여 개국에 판매하고 있다. 고추장은 해외 소비자가 보다 쉽게 먹을 수 있도록 매운맛의 강도를 조절했다. 미국에서는 디핑소스나 드리즐에 익숙한 현지 식문화를 반영해 튜브형 고추장, K바비큐 드리즐 등으로 내놨다. 중국에서 판매하는 고기양념장은 한국식 맛은 유지하면서 현지 소비자가 선호하는 쯔란, 흑후추 등을 첨가하고, 고기를 재는 용도가 아닌 ‘볶음용 소스’를 출시했다. 일본에서는 일본인이 좋아하는 한식 메뉴인 닭갈비 양념을 선보이고, 야키니쿠 식문화에 맞춰 ‘바르는 소스’로 선보였다.
샘표는 발효 기술을 기반으로 한 프리미엄 소스를 앞세워 유럽과 미국 시장에서 주목받고 있다. 콩을 자연 발효한 ‘연두’는 채소 요리를 쉽고 맛있게 만든다는 평가를 받으며 홀푸드·크로거·HEB 등 미국 주요 유통망에 입점했다. 샘표 유기농 고추장은 매운맛을 부드럽게 조절하고 짠맛을 낮춘 레시피로 현대적 감칠맛을 구현해 영국 ‘그레이트 테이스트 어워즈’ 대상, 유럽 ‘베지 어워즈’ 최우수상 등을 받으며 글로벌 프리미엄 고추장 시장을 개척했다. 최근에는 ‘김치앳홈(Kimchi@Home)’과 완두콩으로 만든 ‘완두간장’이 글로벌 혁신제품에 선정되며 ‘발효 K소스’의 가능성을 보여줬다.
동원홈푸드의 ‘비비드키친’은 저당·저칼로리 콘셉트와 김치·고추장 기반의 발효 소스를 앞세워 미국 H마트, 히스패닉계 식료품 체인 ‘슈피리어 그로서스’ 등에서 상위 매출권에 오르며 성장 중이다. 양념치킨소스·김치 살사 제품은 아마존에서 잘 팔려 연초 대비 매출이 다섯 배 이상 늘었다.
국내 식품기업들은 K소스를 가정용 이외에 외식, 급식 시장으로도 확장하고 있다. CJ제일제당은 ‘시스코’와 ‘닷푸드’ 등 글로벌 식자재 유통사에 고추장 소스를 공급하며 외식업체에도 진출했다. 5년 전 100개 미만이었던 한식 레스토랑이 최근 3배가량 급증한 영국에서는 퀵서비스 레스토랑 체인 ‘잇슈’ 80여 개 매장에 쌈장 소스를 제공했다.
샘표는 연두, 김치앳홈을 활용해 레스토랑·급식·호텔 등에서 사용할 수 있는 B2B 레시피 솔루션을 제공하고, 뉴욕·스페인 컬리너리 스튜디오를 거점으로 현지 셰프 네트워크를 확대하고 있다. 동원홈푸드는 B2B 브랜드 ‘비셰프’를 중심으로 서브웨이·맥도널드 등 외식 프랜차이즈에 맞춤형 소스를 공급하고 있고, 미국 호주 홍콩 등 글로벌 외식 채널에 김치 살사, 떡볶이 양념 등 현지형 소스를 제안하며 거래를 늘리고 있다.
정부도 세계 시장에서 주목받기 시작한 K소스 수출을 확대하기 위해 맞춤형 지원을 본격화하고 있다. 한국식품산업클러스터진흥원은 2019년부터 ‘소스·전통장류 혁신성장 지원’ 사업을 통해 국내 장류·소스 기업에 기술 및 수출 지원 등을 제공하고 있다. 지난해에는 24건의 기술 지원을 통해 6건의 수출 계약을 성사시켰다.
하상도 중앙대 식품공학부 교수는 “K드라마 등 콘텐츠를 통해서 호기심에 한국 음식을 접해 보면서 점차 그 맛에 익숙해지고 소스 수요도 자연스럽게 늘어나고 있다”고 했다.
문정훈 서울대 농경제사회학부 교수는 “최근 1년 사이에 유럽에서는 고추장과 김치 소스, 동남아 쪽에서는 고추장 소스 신제품이 늘어나는 추세”라며 “K문화가 주목받으면서 기존에도 인기 있었던 불닭소스뿐만 아니라 더 한국스러운 맛들도 세계에서 인기를 얻고 있다”고 했다.
