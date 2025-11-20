올리브영 스낵 ‘딜라이트’, 롯데 크리스마스 팝업 입점

올리브영의 스낵 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’가 롯데백화점이 주관하는 2025 롯데타운 크리스마스 마켓에 참여해 브랜드 팝업을 운영한다.
팝업은 ‘베이크 하우스(Bake Haus)’ 콘셉트로 구성됐고 20일부터 내년 1월 4일까지 잠실 롯데월드몰 잔디광장에서 운영된다. 오븐 베이킹 간식 콘셉트와 유럽식 크리스마스 홈 분위기를 반영해 연말 행사 성격에 맞춘 공간 구성을 선보인다.
행사장 1층에서는 베이글칩, 파스타칩 등 기존 스낵류와 더불어 연말 시즌을 겨냥한 한정 기획세트 3종이 판매된다. 구성은 홈파티용 ‘다이닝스낵 에디션’, 단백질 제품 중심의 ‘단백질쉐이크 에디션’, 초콜릿 간식을 묶은 ‘초콜릿스낵 에디션’ 등이다. 특히 이번 팝업에서 단백질쉐이크 신제품 ‘피스타치오초코’와 ‘딸기요거트’ 2종을 공개한다고 한다. 2만 원 이상 구매한 고객에게는 올리브영 기프트카드 5000원권을 선착순으로 증정하는 이벤트도 있다.
2층에서는 브랜드 경험 요소를 강화한 참여형 프로그램을 진행한다. 1만5000원 이상 구매 고객을 대상으로 스티커를 활용한 2026년 캘린더 만들기, 오븐을 이용한 슈링클스 키링 제작 체험 등 프로그램이 준비 됐다. 기획세트를 직접 꾸밀 수 있는 커스텀존과 크리스마스 콘셉트 포토존도 있다.
올리브영 스낵 브랜드 딜라이트 프로젝트는 베이글칩·파스타칩 등 ‘가벼운 간식’ 라인부터 단백질 쉐이크, 원물 기반 스낵 등 다양한 제품군을 확보하며 PB 강화에 속도를 내고 있다. 최근에는 시즌 패키지·테마 기획세트·콜라보 제품 등을 선보였다.
딜라이트 프로젝트 관계자는 “한 해를 따뜻하게 마무리하는 연말, 딜라이트 프로젝트의 건강한 간식과 함께 특별한 시간을 보낼 수 있는 팝업을 준비했다”면서 “앞으로도 고객의 일상 속 소중한 순간마다 건강한 즐거움을 전하는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 전했다.
