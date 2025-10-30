이안롤로 게토레이 스포츠연구소 박사 방한… “수분섭취는 고도정밀한 과학의 영역”

게토레이 스포츠과학연구소… 과학으로 스포츠 퍼포먼스 설계하는 기관
40년 스포츠 과학연구로 글로벌 네트워크 구축
‘WCKSS 2025’에서 아시아 첫 GSSI 심포지엄 개최
게토레이 “과학 기반 브랜드 가치” 강조
맞춤형 영양 전략과 데이터 기반 혁신 추진예고
아시아 운동학회(Asian Society of Kinesiology, ASK)는 지난 25~27일 제주국제컨벤션센터에서 ‘운동학·스포츠과학 연합학술대회(World Congress on Kinesiology·Sport Science, WCKSS)’를 개최했다. 게토레이 스포츠과학연구소(GSSI, Gatorade Sports Science Institute)는 이번 학술대회에 참석해 ‘러닝을 위한 스포츠 영양(Sport Nutrition for Running)’을 주제로 심포지엄을 진행했다.
GSSI는 지난 40년간 스포츠 과학연구와 선수 지원, 협력 구축 및 혁신을 이어오며 전 세계 운동선수들의 경기력 향상을 뒷받침해 온 글로벌 연구기관이다. 뉴욕, 브레이든턴, 프리스코에 있는 연구소를 중심으로 종목과 환경에 따른 맞춤형 수분 및 영양 전략을 개발하고 있으며, 실제 현장에서 적용 가능한 실증적 연구를 선도하고 있다.
연구 결과를 발표한 이안 롤로 박사(Dr. Ian Rollo, GSSI 수석 과학자)는 “WCKSS 2025를 통해 GSSI의 연구 성과를 한국에서 소개하게 돼 뜻깊다. 유럽, 북미, 중남미 등에서 쌓아온 국제 경험을 아시아 지역으로 확장할 중요한 계기”라고 말했다. 아래는 이안 롤로 박사와의 질의응답 전문이다.
―올해는 GSSI 심포지엄이 ‘2025 세계 운동학 및 스포츠과학 학회(WCKSS 2025)’를 통해 한국에서 처음 개최됐다. 한국에서 열리게 된 소감은 어떤가.
GSSI의 교육 및 연구 경험을 WCKSS 2025를 통해 한국에 소개하게 되어 자랑스럽게 생각한다. GSSI는 유럽, 북미, 중남미 등 세계 각지의 주요 스포츠 과학 학회를 지속 지원해온 풍부한 역사가 있으며, 이번 한국 개최는 이러한 글로벌 활동의 연장 선상에 있다.
이번 WCKSS 참여는 GSSI가 그동안 쌓아온 국제적 경험과 전문성을 아시아 지역에 더욱 폭넓게 확산할 수 있는 중요한 계기라고 생각한다. 동시에 스포츠 영양학과 운동과학 분야에 대한 GSSI의 지속적으로 지원하고 발전시키려는 확고한 의지를 다시 한번 보여주는 자리이기도 하다.
―GSSI는 게토레이 스포츠과학연구소로 잘 알려져 있다. 이번 심포지엄은 게토레이 브랜드에 어떤 의미인가.
GSSI 심포지엄은 ‘과학에 기반을 둔 브랜드(Backed by Science)’라는 게토레이의 핵심 브랜드 가치를 강화하는 자리로써 중요한 의미가 있다. 이번 심포지엄에서 GSSI는 스포츠 영양 분야에서 다루어지고 있는 주요 연구 주제와 최신 트렌드를 폭넓게 공유할 수 있는 기회를 제공했다. 게토레이의 모든 제품이 과학적 연구를 기반으로 개발된 브랜드라는 점을 다시 한번 확인시켜 준 자리이자 전 세계 최고 수준의 선수들과 팀들이 실제로 신뢰하고 사용하고 있다는 사실도 명확히 보여줄 수 있었다.
―향후 GSSI가 집중하려는 영역은 무엇인가.
GSSI는 스포츠 과학 및 스포츠 영양 분야에서의 연구, 교육, 그리고 혁신에 깊은 자부심을 품고 있다. 앞으로는 ‘운동 중’뿐만 아니라 경기 전후를 포함한 모든 순간에서, 다양한 종목과 수준의 선수들이 필요로 하는 요구를 충족할 수 있는 제품과 기술을 개발하는 데 주력할 예정이다. 목표를 실현하기 위해 GSSI는 전 세계의 다양한 선수 집단으로부터 폭넓은 통찰력과 데이터를 수집할 수 있는 새로운 연구 플랫폼을 구축하고 있다.
댓글 0