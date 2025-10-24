aT, ‘펫푸드 유망’ 태국시장 공략 … “K-펫푸드 경쟁력 확보”

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 펫푸드로 유망한 태국시장 공략하기 위해 전략적 대응에 나선다.
aT는 24일 국내 반려동물 연관산업의 해외시장 진출 지원을 위해 ‘태국 펫푸드 시장 심층조사 보고서’를 발간했다고 밝혔다.
최근 태국은 소득 수준 향상과 1인 가구 증가로 반려동물 양육 가구가 급증하며 관련 산업이 유망시장으로 부상하고 있다. 태국 펫푸드 산업 시장 규모는 2020년 약 1조 4975억 원에서 연평균 12.6% 성장해 올해에는 약 2조 7152억 원 규모에 달할 것으로 전망된다. 한국은 지난해 태국 펫푸드 수입시장에서 24.7%의 점유율로 2위를 차지했으나, 1위인 중국(39.2%)과의 격차가 확대되고 있는 상황이다.
이번 보고서는 단순한 시장 분석을 넘어, 수출 현장에서 바로 활용 가능한 정보를 제공한다. △시장 현황과 전망 △통관, 검역 제도 △현지 전문가 인터뷰 △인증기관 연락처 등으로 구성돼 있으며, 공장·제품 등록, 검역·통관, 라벨링, 영업 허가 등 수출에 필요한 전 과정을 단계별로 안내한다. 이를 통해 국내 기업들이 태국 시장에 진출하면서 겪을 수 있는 어려움을 최소화할 수 있도록 했다.
또한 aT는 29일부터 31일까지 3일간 태국 방콕에서 열리는 동남아시아 최대 규모의 반려동물 산업 전문 B2B 박람회인 ‘방콕 펫페어(Petfair SE ASIA 2025)’에 참가해 한국관을 운영할 계획이다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “최근 태국이 반려동물 산업의 유망시장으로 떠오르고 있는 만큼 이번 심층조사 보고서 국내 기업들의 태국 시장 진출에 실질적인 도움이 되기를 바란다”라며 “앞으로 K-펫제품이 태국을 넘어 세계 시장에서 더 높은 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.
댓글 0