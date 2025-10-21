[프리미엄뷰]롯데, 임직원-가족 1만5000명 위해 롯데월드 통째로 빌렸다

17일 잠실서 ‘롯데 러브 패밀리 페스티벌’
시즌 공연-가족 노래자랑 등 이벤트 다양
글로벌 사업 소개하는 ‘스탬프 랠리’ 운영
롯데는 17일 잠실 롯데월드에서 ‘롯데 러브 패밀리 페스티벌’을 개최했다. 롯데는 이번 행사를 위해 어드벤처, 매직아일랜드, 아이스링크 등 롯데월드 전체를 대관했으며, 그룹 임직원과 가족 1만5000명을 초청했다. 특별히 국내에 거주하는 외국인 임직원 가족에 대한 롯데그룹의 사회공헌 프로그램인 맘(mom)편한 놀이터를 이용하는 아이들도 이번 행사에 초대해 의미를 더했다.
롯데는 노사 화합 및 가족 친화 경영의 일환으로 다양한 임직원 가족 초청 행사를 진행하고 있다. 롯데월드타워 1층부터 최고층인 123층까지 걸어 올라가는 ‘롯데 패밀리런’, 강연과 문화 공연이 어우러진 ‘롯데 러브 패밀리 동행 콘서트’가 대표적이다. 올해는 보다 많은 임직원 가족을 초청하기 위해 행사 규모를 확대해 롯데월드 전체를 대관했다. 롯데가 임직원을 위해 롯데월드를 대관한 것은 이번이 처음이다.
롯데는 행사에 참가하는 임직원 가족들이 소중한 추억의 시간을 가질 수 있도록 다양한 이벤트도 준비했다. 가든 스테이지에서는 가족 고객을 위한 롯데월드 시즌 공연과 롯데 임직원 중 가수왕을 뽑는 롯데 가족 노래자랑이 열렸다. 또한 행사장 곳곳에서는 로티와 로리, 벨리곰 등 롯데를 대표하는 인기 캐릭터들과 함께하는 포토타임과 레크리에이션, 경품 추첨도 진행됐다.
참가한 임직원 가족들에게 롯데그룹이 영위하고 있는 국내외 다양한 사업을 소개하고 자긍심을 높일 수 있는 프로그램도 운영했다. ‘글로벌 롯데 스탬프 랠리’는 롯데월드 곳곳에 설치된 부스에서 롯데의 다양한 글로벌 사업을 소개하며, 모든 스탬프를 받은 참가자에게는 소정의 선물을 제공했다.
코로나 팬데믹 여파로 중단됐다가 6년 만에 다시 열린 ‘2025 자이언츠배 롯데그룹 야구대회’ 시상식도 열렸다. 올해는 19개 계열사가 참가해 예선을 거쳐 결승 토너먼트를 진행했으며, 지난달 27일 열린 결승전에서는 롯데글로벌로지스가 롯데백화점을 꺾고 우승을 차지했다. 우승을 한 롯데글로벌로지스 야구팀에는 상금과 트로피를 수여했다.
