[프리미엄뷰]오직 한국 스타벅스에서만 즐기는 ‘별빛’ 커피

스타벅스코리아 ‘별빛 블렌드’ 국내 단독 출시
국내서 기획하고 커피 전문가와 공동 개발… 원두명에 우리말 ‘별빛’ 넣어 특별함 더해
희귀 원두 ‘갈라파고스 라 토르투가’ 눈길… 리저브 매장서 패키지 원두-드립 커피 선봬
스타벅스코리아(대표이사 손정현)가 10월 13일 자국어를 원두명에 반영한 ‘별빛 블렌드’를 국내 단독 출시했다. 2021년 7월 세계 최초 자국어 애칭을 원두명에 담은 ‘별다방 블렌드’ 출시 이후 4년 만이다.
‘별빛 블렌드’는 스타벅스코리아 개점 26주년을 맞아 국내 MD팀이 직접 기획하고, 글로벌 스타벅스의 전문 커피 개발자와 함께 1년 6개월여에 걸쳐 공동 개발한 원두로, 오로지 한국에서만 만나볼 수 있는 특별함을 더했다.
원두명에는 우리말이자 스타벅스를 연상할 수 있는 ‘별빛’이라는 단어를 사용해 오직 한국에서만 만나볼 수 있는 특별함을 더했다. 전통과 현대가 어우러지는 우리나라 고유의 아름다움을 ‘별빛’이란 단어에 담아냈으며, 원두 패키지에도 경복궁과 한옥, 서울의 스카이라인, 스타벅스 이대1호점 등 한국의 미와 감성을 느낄 수 있는 대표 건축물과 자연 경관을 조화롭게 담았다.
맛에서도 ‘별빛’의 의미를 고스란히 느낄 수 있다. 워시드 및 내추럴 프로세스로 가공한 콜롬비아산 단일 원산지 원두를 활용해 밤하늘에 반짝이는 노란 별빛과 연결하여, 스타벅스에서 노란색으로 표기되는 로스팅 방식인 블론드 로스트 원두로 개발됐다. 이 때문에 국내 소비자들에게 친숙한 과일 중 하나인 딸기의 달콤함과 한라봉의 상큼한 풍미가 어우러져 한 모금 한 모금마다 마치 빛을 밝히는 듯한 특별한 순간을 선사한다.
이처럼 스타벅스가 재배 국가명이나 커피 농장명이 아닌 한국어를 원두명에 표기한 건 ‘별다방 블렌드’ 이후 두 번째다. 별다방 블렌드는 출시와 동시에 뛰어난 맛과 풍미로 입소문을 타 현재까지 누적 40만 개 이상 판매되는 등 스타벅스코리아의 커피 전문성을 상징하는 원두로 자리 잡았다.
‘별빛 블렌드’를 기획한 MD팀 김경빈 파트너는 “‘별빛 블렌드’는 군밤과 같은 고소한 풍미의 별다방 블렌드와 비교해서 드실 경우 그 특징이 더욱 도드라진다”며 “특히 최근 아이스커피에 대한 국내 소비자들의 선호도가 지속적으로 높아짐에 따라 차갑게 즐겨도 최상의 풍미를 느낄 수 있도록 심혈을 기울였다”고 밝혔다.
스타벅스는 이번 ‘별빛 블렌드’ 출시를 기념해 원두 구매 고객을 위한 특별한 혜택을 마련했다. ‘별빛 블렌드’와 ‘별다방 블렌드’ 2종을 함께 구매하는 고객에게 20% 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 10월 31일까지 진행한다.
최근 스타벅스는 고객의 커피 경험을 극대화하는 차별화된 원두를 잇달아 출시하며 주목받고 있다. 지난달에는 극소량만 생산되는 희귀 리저브 원두인 ‘갈라파고스 라 토르투가’를 국내 스타벅스 최초로 선보였다.
에콰도르 본토에서도 1000km 떨어진 갈라파고스제도의 19개 섬 중 단 1개의 섬에서 재배된 원두로, 섬에 들어가기 위한 별도의 입장료를 지불해야 할 만큼 자연보호에 엄격한 지역에서 생산되어 세계적으로도 매우 진귀하고 특별한 원두로 손꼽힌다.
‘갈라파고스 라 토르투가’는 레드커런트와 레몬 시트러스 풍미의 복합적이면서도 깊은 여운이 특징으로, 전국 리저브 매장에서 패키지 원두 상품과 드립 커피로 만나볼 수 있다.
스타벅스 관계자는 “‘별빛 블렌드’와 ‘갈라파고스 라 토르투가’ 등 스타벅스에서만 경험할 수 있는 다양한 원두를 통해 많은 고객들이 스타벅스만의 차별화된 커피 모멘트를 경험하기를 기대한다”며 “고객의 커피 취향이 세분화됨에 따라 앞으로도 고객 경험을 확장할 수 있는 다양한 커피 상품을 선보여 나가겠다”고 전했다.
