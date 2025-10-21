나눔-봉사활동으로 사회와 ‘상부상조’ 실천

K-ESG 경영대상은 산업통상자원부의 투명하고 객관적인 ‘K-ESG’ 가이드를 바탕으로 △환경 경영(E) △사회적 가치 창출(S) △지배구조 건전성 확보(G) 3가지를 평가한다. 이를 토대로 모범적인 ESG 경영을 실천하고 지속가능한 경영 문화 확산에 기여한 모범 기업을 선정해 시상한다.
토털 라이프케어 서비스 기업 보람그룹은 거시적 관점의 ESG 경영에 박차를 가하며 상조업계에서 ESG 리더십을 굳혔다.
보람그룹은 ‘상부상조’ 정신을 실천하며 사회적 책임을 기업 운영의 중요한 축으로 삼아왔다. 이를 기반으로 고객과 함께 사회적 가치를 만들어가는 건전한 조직문화를 구축했다는 평가다. 주요 활동으로는 생활체육 저변 확대와 스포츠 재능 기부에 앞장서는 프로 탁구단 ‘보람할렐루야’, PC 기증을 통한 자원 순환·정보 격차 해소 프로젝트 ‘사랑의 PC 나눔’, 저소득 장애인을 위한 생활필수품 지원 등 지역 맞춤형 나눔 활동이 있다. 최근에는 플로깅·헌혈 캠페인 등 누구나 쉽게 동참할 수 있는 활동으로 공헌의 폭을 넓히고 있다.
한편 보람그룹은 1991년 보람상조 출범 이후 △가격 정찰제 △장의 리무진 △사이버추모관 △LED 영정사진 △모바일 부고 알림 등 업계 최초의 혁신 서비스를 꾸준히 선보이며 상조의 대중화를 이끌어왔다. 현재 전국 13개 직영 장례식장과 국가자격증 교육기관 보람장례지도사교육원을 운영하며 표준화된 장례 서비스 체계를 구축했다. 아울러 교육·건강·여가·반려동물 등 다양한 라이프 서비스를 통해 고객 생애주기 전반을 아우르며 ‘시간의 퀄리티를 높이는 라이프 큐레이션’을 구현하고 있다.
보람그룹 관계자는 “이번 수상은 보람그룹이 실천해 온 ESG 경영이 구체적 성과로 이어지고 있음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 고객과 지역사회에 필요한 책임과 가치를 꾸준히 실천하며 지속가능한 성장을 이어가겠다”고 말했다.
