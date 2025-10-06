“명절 약국 문 닫았다면…가까운 편의점으로 가세요”

개천절(3일), 대체공휴일(8일), 한글날(9일) 등으로 이어지는 긴 추석 연휴에 문을 닫는 약국이 많아지면서 편의점이 그 기능을 대체하고 있다.
실제 명절 연휴를 비롯해 주말, 공휴일, 심야·새벽 시간대 편의점 안정상비의약품 매출은 크게 신장한다.
6일 편의점 GS25가 올해 설연휴(1월28일~30일) 기간 직전 주 동기간과 비교한 결과에 의하면, 안전상비의약품 매출은 91.7% 늘었다.
GS25, CU 등 편의점은 감기약, 해열제, 소화제 등 총 13개 안전상비의약품을 연중무휴 24시간 운영하는 매장을 통해 판매하고 있다.
2012년 약국이 문을 닫는 공휴일과 야간 등에 의약품 구입 불편을 해소하는 취지로 약사법이 개정됨에 따라 편의점이 안정상비의약품 판매처 역할을 시작했다.
약사법에는 20개 품목까지 지정할 수 있도록 규정됐으나, 13개 품목을 우선 운영한 후 추후 확대 논의를 하기로 했다.
본래 3년마다 재검토해야하는 지정품목은 약사회의 반발로 제도 시행 12년이 지난 지금까지도 한 번도 진행되지 않았다.
업계에서는 화상 연고를 비롯해 ▲위장 진정제(겔포스 등) ▲지사제 ▲인공 눈물 등 긴급을 요하는 의약품 추가 확대가 필요하다는 입장이다.
실제 주요 선진국들의 사례를 보면 미국 약 30만종, 영국 약 1500종, 일본 약 1000종의 의약품을 소매점에서 판매 중이다.
한편 의료 사각지대 일수록 편의점을 통한 안전상비의약품 수요가 높은 것으로 나타났다.
읍,면 단위 편의점(1500여곳)의 안전상비의약품 평균 매출은 일반 매장의 안전상비의약품 평균 매출 대비 약 10.5% 높은 것으로 집계됐다.
이번 연휴에도 의료 불균형이 큰 지역 등에서는 긴급 구매처 역할을 하는 편의점의 역할이 더욱 강화될 것으로 보인다.
업계 관계자는 “편의점에서 안전상비의약품 판매가 허용된 이래로, 화상 연고나 지사제 등 긴급성을 요하는 의약품에 대한 소비자들의 목소리가 계속해서 들려오고 있지만 13년이 넘도록 여전히 제대로 논의조차 되지 못하고 답보인 상태”라며 “명절이나 의료 취약 지역에서 의료 공백이 발생할 때마다 안전상비의약품의 매출이 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 국민의 건강과 복지 증진을 위해서라도 다시금 검토가 필요한 상황”이라고 말했다.
