자연관, 다이소몰에 ‘이뮨 멀티비타민&미네랄’ 재입고

자연관은 대표제품인 ‘이뮨 멀티비타민&미네랄’을 비롯해 ‘자연관 홍삼정 에너타임(10포)’, ‘자연관 정성담은 배도라지스틱(12포)’를 다이소몰에 재입고했다고 밝혔다. 이번 재입고는 추석시즌을 앞두고 다이소몰에서 품절된 데 따른 조치다.
업체측에 따르면 ‘자연관 이뮨 멀티비타민&미네랄’은 고함량 액상 비타민과 필수 미네랄 정제를 한 번에 섭취할 수 있으며, 하루 1병으로 활력충전에 도움을 줄 수 있다. 자연관 홍삼정 에너타임(10포)’은 주원료 6년근 홍삼 농축액을 비롯해 대추, 사양벌꿀 등 12종의 전통원료를 배합하여 풍부한 영양을 자랑한다. ‘자연관 정성담은 배도라지스틱(12포)’는 온가족 건강에 도움을 줄 수 있는 도라지가 핵심 원료이며, 도라지 본연의 쓴 맛을 잡기 위해 부원료로 ‘배’ 농축액을 첨가한 식품이다.
자연관 시리즈는 합리적인 가격대에 현대인에게 필요한 건강 성분을 담아낸 제품으로 소포장으로 휴대가 간편하다. 가족이나 지인에게 선물하기에도 유용하게 구성됐으며, 현재 다이소몰과 오프라인 매장에서 구매가 가능하다.
자연관 관계자는 “앞으로도 꾸준히 입고 물량을 확보하고, 소비자들에게 좋은 품질의 상품을 안정적으로 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
